Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở Như Xuân

Chính sách BHXH nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho những người là lao động tự do khi về già. Vì vậy, thời gian qua, BHXH huyện Như Xuân đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện.

Cán bộ BHXH huyện Như Xuân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân tại hộ gia đình. Cùng đoàn cán bộ của BHXH và Bưu điện huyện Như Xuân đến các hộ gia đình ở thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT, có thể thấy rõ những thông tin về BHXH tự nguyện, BHYT được các cán bộ chia sẻ đến người dân một cách dễ hiểu, rằng đây là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, do Nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm mục tiêu hướng đến công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe, chia sẻ giữa người khỏe với người ốm, người giàu với người nghèo, là điểm tựa cho người lao động khi hết tuổi lao động... Anh Đào Đỗ Phúc, xã Hóa Quỳ cho biết, hiện anh đang hưởng lương hưu của cựu chiến binh còn vợ anh là giáo viên. Tháng 10/2018, sau khi được tham gia hội nghị tuyên truyền của BHXH huyện, rồi cán bộ trực tiếp đến nhà tuyên truyền, vận động, 2 vợ chồng đều thấy lợi ích mà BHXH mang lại cho người trực tiếp tham gia, vì thế đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho con trai sinh năm 1992 (khi đó cháu đang đi làm hợp đồng nhưng chưa được đóng BHXH, BHYT), để đảm bảo quyền lợi về sau này cho con. Đến nay, con trai anh đã chuyển đơn vị công tác mới và tiếp tục tham gia đóng nối BHXH, không bị gián đoạn thời gian tham gia BHXH. Khác với gia đình anh Phúc, chị Nguyễn Thị Thu ở xã Xuân Hòa có một cửa hàng nhỏ buôn bán đồ gia dụng. Sau khi được cán bộ BHXH huyện đến tuyên truyền, vận động, chị đã hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện. Vì thế, chị đã chủ động đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Chị Thu cho biết, chính sách BHXH tự nguyện có nhiều lợi ích, vừa có lương hưu, vừa được cấp thẻ BHYT nên chị đã đăng ký tham gia. Mỗi tháng chị tiết kiệm một khoản thu nhập tham gia BHXH tự nguyện để sau này có lương hưu; nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật không phải phụ thuộc vào con cháu, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Với mục tiêu hướng tới bảo đảm an sinh xã hội, trong những năm qua BHXH huyện Như Xuân luôn xác định việc mở rộng và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là một trong nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. BHXH huyện đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, như tổ chức đối thoại trực tiếp thông qua các hội nghị tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội; truyền thông qua các hội nghị; chia nhỏ các nhóm đối tượng để có cách thức tiếp cận, tuyên truyền phù hợp. Trong đó, tập trung tuyên truyền về tính nhân văn, lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT, làm thay đổi nhận thức của Nhân dân vào chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng, Nhà nước, từ đó tự giác tham gia. Đặc biệt, là quan tâm tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ nông dân sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều... Cùng với đó, BHXH huyện phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu trong việc phát triển đối tượng tham gia; phối hợp với Bưu điện huyện để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo đúng quy định của pháp luật... Chính vì vậy, số người tham gia và số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN liên tục có bước tăng trưởng khả quan qua các năm, hàng năm luôn hoàn thành hoặc vượt mức chỉ tiêu dự toán được giao. Tính đến hết năm 2024, trên địa bàn huyện Như Xuân có 1.809 người tham gia BHXH tự nguyện; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,78%, là một trong những đơn vị được nhận Cờ thi đua của BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, do trên địa bàn huyện số người dân làm nghề tự do, việc làm không ổn định, thu nhập thấp, không thường xuyên còn nhiều, nên khó khăn trong công tác phát triển đối tượng tham gia. Cùng với đó, từ năm 2022, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng nên mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo, ảnh hưởng lớn đến công tác vận động người tham gia BHXH tự nguyện. Ông Lê Minh Hòa, Giám đốc BHXH huyện Như Xuân, cho biết: Với mục tiêu hướng tới BHXH toàn dân, BHXH huyện sẽ tiếp tục quyết tâm bám sát những mục tiêu, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Đồng thời chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tuyên truyền, phù hợp với từng nhóm chủ thể tham gia và nhu cầu thực tiễn của địa phương; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Bài và ảnh: Tô Hà



