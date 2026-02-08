Ninh Bình thua trận thứ hai liên tiếp; Arsenal bứt tốc

Bắn súng Việt Nam giành thêm Huy chương đồng tại Giải vô địch châu Á 2026; Rượt đuổi nghẹt thở, Indonesia lỡ ngôi vương Futsal châu Á sau loạt luân lưu; Ngoại hạng Anh vòng 25: Arsenal bứt tốc, Man Utd và Chelsea thắng áp đảo... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (8/2).

Bắn súng Việt Nam giành thêm Huy chương đồng tại Giải vô địch châu Á 2026

Ngày 7/2, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 đang diễn ra ở Ấn Độ.

Quang Huy cùng các đồng đội mang về tấm huy chương thứ hai cho bắn súng Việt Nam

Ở nội dung 50m súng ngắn nam, bộ ba xạ thủ Lại Công Minh, Phạm Quang Huy và Nguyễn Đình Thành đã thi đấu nỗ lực để giành tấm Huy chương đồng đồng đội, xếp sau hai đối thủ mạnh là Ấn Độ và Uzbekistan. Dù vậy, các xạ thủ vẫn chưa thể có thêm huy chương ở các nội dung cá nhân và súng trường hơi nữ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn Việt Nam đã sở hữu 1 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. Theo lịch thi đấu, ngày 8/2, các vận động viên sẽ tiếp tục tranh tài ở hai nội dung quan trọng là 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam và 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ, hứa hẹn mang về thêm những thành tích mới cho thể thao nước nhà.

Vòng 13 V-League: Ninh Bình thua trận thứ hai liên tiếp, Hà Nội FC thăng hoa

Tối 7/2, vòng 13 V-League 2025-2026 chứng kiến những kết quả đầy bất ngờ.

Ninh Bình (áo đen) thua HAGL 1-2 ở vòng 13 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 7/2/2026. Ảnh: Ninh Bình FC

Dù sở hữu dàn sao như Hoàng Đức, Văn Lâm, CLB Ninh Bình vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước HAGL ngay trên sân nhà sau cú sút quyết định của Marciel ở phút 85. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng này, đẩy họ vào thế khó trong cuộc đua vô địch.

Văn Quyết tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của Hà Nội FC (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ngược lại, Hà Nội FC dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hải Phòng nhờ công của David Fisher và Đỗ Hoàng Hên, qua đó vươn lên vị trí thứ 4.

Ở một diễn biến khác, PVF-CAND cũng giành 3 điểm kịch tính khi lội ngược dòng đánh bại Becamex TPHCM với tỷ số 2-1.

Rượt đuổi nghẹt thở, Indonesia lỡ ngôi vương Futsal châu Á sau loạt luân lưu

Tối 7/2, trận chung kết Futsal châu Á 2026 đã diễn ra kịch tính ngoài sức tưởng tượng giữa chủ nhà Indonesia và đương kim vô địch Iran.

Futsal Iran giành chức vô địch nghẹt thở trước Indonesia (Ảnh: AFC).

Indonesia liên tục tạo nên bất ngờ khi dẫn trước 3-1, 4-3 rồi 5-4 cho đến tận phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ. Tuy nhiên, bản lĩnh của “ông vua châu Á” đã giúp Iran san bằng cách biệt 5-5 ở những giây cuối, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Trên chấm 6m, Iran giành chiến thắng 5-4, chính thức có lần thứ 14 đăng quang. Dù thất bại đầy đáng tiếc, Indonesia đã để lại dấu ấn đậm nét khi lần đầu tiên vào đến chung kết và thi đấu sòng phẳng với đội bóng số một châu lục.

Ngoại hạng Anh vòng 25: Arsenal bứt tốc, Man Utd và Chelsea thắng áp đảo

Tối 7/2, Ngoại hạng Anh chứng kiến sự thống trị của các đội bóng lớn.

Gyokeres ăn mừng sau khi giúp Arsenal nhân đôi cách biệt (Ảnh: Getty).

Arsenal củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng 3-0 trước Sunderland, gia tăng cách biệt với Man City lên 9 điểm nhờ sự tỏa sáng của Zubimendi và cú đúp của tân binh Gyokeres.

Palmer ăn mừng sau khi ghi bàn thắng từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Tại London, Chelsea đè bẹp Wolves 3-1 với cú hat-trick ngay trong hiệp một của Cole Palmer, giúp HLV Liam Rosenior duy trì mạch toàn thắng.

Man Utd chơi áp đảo trước Tottenham khi nắm mọi lợi thế.

Trong khi đó, Manchester United dưới thời Michael Carrick tiếp tục thăng hoa với trận thắng thứ 4 liên tiếp khi hạ gục Tottenham 2-0. Tận dụng lợi thế hơn người sau thẻ đỏ của Romero, Mbeumo và Bruno Fernandes đã ghi bàn giúp “Quỷ đỏ” giữ vững vị trí trong top 4.

Kết quả này trái ngược hoàn toàn với khủng hoảng của Tottenham khi họ rơi xuống vị trí thứ 14 với chuỗi 8 trận không thắng.

