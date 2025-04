Những người lính biên phòng nơi chân sóng

Những ngày tháng 4 lịch sử, không khí rộn ràng, náo nức trên khắp các nẻo đường quê hương. Ở huyện ven biển Hậu Lộc, ngày vui toàn thắng càng sâu sắc bởi được “đơm hoa kết trái” từ nghĩa tình quân dân son sắt, thủy chung của những người lính quân hàm xanh với chính quyền, Nhân dân các xã ven biển nơi đây. Họ đã và đang xây dựng nên một thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo thành sức mạnh tổng hợp để giữ gìn bình yên trên tuyến biển quê hương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc (Hậu Lộc) quán triệt, vận động, giám sát thực thi khai thác thủy sản trước khi các tàu vươn khơi.

Biển Hậu Lộc lúc chiều về, nắng vàng chiếu rọi vào những lá cờ Tổ quốc dọc trên những con đường bê tông tạo nên một bức tranh làng quê vùng biển thật đầy sức sống và bình yên. Xa xa, Hòn Nẹ bao đời vẫn hiên ngang bền bỉ trước bão tố. Nơi ấy, đêm đêm vẫn sáng lên một ngọn hải đăng kiêu hãnh và tin yêu. Men theo đường đê đến xã Đa Lộc, chúng tôi được chứng kiến cuộc sống sinh động của các sinh vật rừng ngập mặn. Trên những thảm rừng sú, vẹt từng đàn cò trắng chao nghiêng bay lượn. Dưới những lớp bùn loang loáng nước, thấp thoáng những con cua, con cáy đang di chuyển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc (Hậu Lộc) đến tận các tàu, thuyền tuyên truyền nâng cao ý thức của ngư dân về việc đưa tàu thuyền đi tránh trú bão.

Đồn Biên phòng Đa Lộc được giao nhiệm vụ quản lý biên giới biển dài 17,5km, với 9 xã vùng ven biển thuộc hai huyện Hậu Lộc và Nga Sơn. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân các địa phương ven biển của tỉnh đang hối hả vươn khơi bắt đầu vụ cá nam - vụ đánh bắt thủy sản mang lại thu nhập chính cho ngư dân trong năm. Với hơn 1.000 phương tiện cùng hàng nghìn lao động hoạt động đánh bắt trên biển nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm từng ngày, từng giờ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn quản lý khi “trời yên bể lặng” và vượt qua sóng to gió lớn cứu hộ, cứu nạn có khi thiên tai, bão lũ hoặc tai nạn lao động ở ngoài khơi. Để ứng phó với mùa mưa bão sắp tới, Đồn Biên phòng Đa Lộc tham mưu cho chính quyền hai huyện Hậu Lộc và Nga Sơn thành lập 2 đội thường trực, 2 đội tàu thuyền tìm kiếm cứu nạn, 1 đội xung kích, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao ý thức, hình thành thói quen sớm đưa tàu thuyền đi tránh trú bão cho ngư dân. Đồng thời, trước mỗi chuyến đi biển, ngư dân cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và đi đúng lạch, đúng tuyến và thông tin nội dung tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cách ứng xử của ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi bám biển đã thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ làm một mình, các ngư dân đã cùng nhau làm. Họ sẵn sàng chia sẻ thông tin luồng cá cho nhau, hỗ trợ nhau khi tàu gặp sự cố trên biển, động viên, giúp đỡ nhau khôi phục lại nghề. Tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chia sẻ về những thành quả trong công cuộc xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, Trung tá Lê Đăng Khoa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đa Lộc, bộc bạch: “Vì Nhân dân, lấy lợi ích của Nhân dân làm mục đích cốt lõi, chúng tôi đã thành lập gần 100 tổ “Tàu thuyền an toàn”, 90 tổ “Tự quản an ninh trật tự cấp thôn”, với gần 10.000 người tham gia. Ngoài việc đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn, bà con còn thông tin những vướng mắc, những bất cập trên đường làm ăn cho tổ trưởng để báo cáo cho đơn vị. Dựa vào lực lượng này, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định làm ăn trên biển, xây dựng trong cộng đồng ý thức tôn trọng pháp luật, tham gia đấu tranh bảo vệ ngư trường và khu dân cư an toàn, hướng tới phát triển bền vững”.

Năm 2025, Đồn Biên phòng Đa Lộc quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, trong đó, vấn đề rất quan trọng là khai thác thủy sản. Năm 2017, đánh bắt thủy sản trên biển của Việt Nam đã bị Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo, áp “thẻ vàng” - “Thẻ vàng” thủy sản được EC đưa ra đối với những nước có vi phạm quy định chống khai thác IUU (hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định). Để gỡ được “thẻ vàng” cần nâng cao năng lực quán triệt, vận động, giám sát thực thi khai thác thủy sản. Vì thế, tại mỗi xã thuộc địa bàn đơn vị quản lý đều có 2 chiến sĩ cùng ăn ở, hỗ trợ những công việc cần thiết cho ngư dân. Thông qua đó, nắm bắt cụ thể các đối tượng có ý định làm, mua kích điện, thuốc nổ và chủ động đề phòng, ngăn chặn từ khi mới nhen nhóm. Năm 2024, đơn vị phát hiện 4 lượt tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển và có 42 lượt tàu cá mất kết nối giám sát hành trình quá 10 ngày. Có lẽ vì vậy, những tháng biển đầu năm 2025, hiện tượng tàu vi phạm đã giảm rõ rệt và môi trường khai thác được giữ ổn định, bà con hết sức tin tưởng, phấn khởi.

Khuôn viên Đồn Biên phòng Đa Lộc (Hậu Lộc) trồng các loại rau xanh.

Bởi thế, Đồn Biên phòng Đa Lộc không chỉ giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng, mà luôn tích cực đi đầu phong trào thi đua trên tuyến biên phòng tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Đáng ghi nhận hơn là ngư dân các xã vùng biển của hai huyện Hậu Lộc và Nga Sơn luôn gửi trọn niềm tin vào những người lính mang quân hàm xanh. Quân với dân một lòng đã góp phần hình thành nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đó chính là “lá chắn thép” để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh.

Bài và ảnh: Tăng Thúy