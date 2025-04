Những gam màu tươi sáng

Quán triệt sâu sắc tinh thần “Đoàn kết trách nhiệm - sáng tạo hiệu quả - tăng tốc về đích”, ngay từ đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Thanh Hóa đã bước vào thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm lớn, trách nhiệm cao. Nhờ đó, quý I năm 2025, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển với nhiều gam màu tươi sáng trên các lĩnh vực.

Dịch vụ - thương mại tiếp tục khẳng định ưu thế vượt trội trong cơ cấu kinh tế của TP Thanh Hóa. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại Siêu thị GO! Thanh Hóa.

Sau 3 tháng triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng của thành phố tăng trưởng tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của cả tỉnh. Giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì sản xuất ổn định. Trong quý I, thành phố đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có 4 cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định thành lập. Cùng với việc tuyên truyền, vận động thành lập được 126 doanh nghiệp (tăng 73,3% so với cùng kỳ), thành phố luôn quan tâm tháo gỡ những vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Nhờ đó, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của thành phố có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ như: Quần áo may sẵn ước đạt 38.920 nghìn cái, tăng 14,3%; giầy da xuất khẩu các loại đạt 29.725 nghìn đôi, tăng 13,4%; tôm đông lạnh ước đạt 4.852 tấn, tăng 12,2%; mực đông lạnh đạt 480 tấn, tăng 11,1%; phân bón các loại ước đạt 38.620 tấn, tăng 11,7%.

Dịch vụ - thương mại tiếp tục khẳng định ưu thế vượt trội trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Hiện nay, các loại hình dịch vụ - thương mại phát triển nhanh chóng; mạng lưới bán lẻ truyền thống và hiện đại tiếp tục “phủ sóng” khắp các phường, xã. Chuỗi các nhà hàng, khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn, hiện đại lần lượt ra đời đã tạo nên hoạt động thương mại nhộn nhịp. Dịch vụ vận tải tăng trưởng tích cực với khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 7,5 triệu tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ; khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 5,86 triệu người, tăng 9,8%. Hoạt động du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội đầu năm diễn ra sôi động, nhờ đó ngành du lịch thu hút được 565.000 lượt khách, tăng 13,3% so với cùng kỳ và đạt 20% cả tỉnh. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 439 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ và đạt 17,1% cả tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Ðảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 diện tích đất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 375ha; giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 160 triệu đồng... Mục tiêu này được lượng hóa từ thực tiễn để đưa vào nghị quyết nên khi thực hiện, các phường, xã tuyên truyền, vận động người dân và các HTX đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. 3 tháng đầu năm 2025, diện tích đất nông nghiệp được tích tụ sản xuất quy mô lớn đạt 125ha, vượt kế hoạch tỉnh giao 56,25%, tập trung tại phường Thiệu Dương 35ha, Đông Lĩnh 20ha, Long Anh 70ha. Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 484 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Thành phố cũng đã đăng ký các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP là gạo Ngọc Phố, nem thính Nam Hạnh, nem chua Anh Dân, Kim Tuyến và thịt bò khô phường Đông Hương.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong quý I, thành phố đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng thể mặt bằng 9 dự án; hoàn thành lập quy hoạch các khu đất là tài sản công để đấu giá quyền sử dụng đất; ban hành phương án chỉnh trang đô thị phục vụ đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm; tham gia ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án với các sở, ngành cấp tỉnh.

Người dân mua sắm tại Siêu thị GO! Thanh Hóa.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được thành phố triển khai toàn diện. Mỗi xã, phường, mỗi cơ quan, đơn vị và người dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động người dân thành phố “Nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học, thành phố tiếp tục kêu gọi, khuyến khích các thành phần ngoài công lập đầu tư vào giáo dục ở tất cả các cấp học, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân. Các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt, thành phố đã tạo được bước đột phá về chuyển đổi số thông qua việc “Triển khai sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID” với 16.987 người được cài đặt trong quý I. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng với 4.015 lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,7%. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được nâng cao. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Những kết quả đạt được đã phản ánh sinh động những sắc thái tươi mới trên bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố những tháng đầu năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 29 diễn ra đầu tháng 4 vừa qua, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân nhấn mạnh: “Kết quả ấy thể hiện quyết tâm, nỗ lực vượt khó của các cấp, các ngành, cùng sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Đó là nền tảng quan trọng để TP Thanh Hóa tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý II năm 2025”.

Bài và ảnh: Minh Khôi