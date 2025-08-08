Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn làm việc với Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam

Chiều 8/8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc) về việc triển khai Dự án “Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam” và một số nội dung liên quan đến dự án tại tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác của Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam do ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch HĐQT làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa và UBND các xã Nông Cống, Yên Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng đại diện các sở, ngành dự buổi làm việc.

Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam được thành lập năm 1994, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ tại Trung Quốc. Sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu đến 42 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Đây là doanh nghiệp duy nhất trong ngành gốm sứ Trung Quốc sở hữu Trung tâm kỹ thuật cấp quốc gia dành cho doanh nghiệp và Trung tâm Thiết kế công nghiệp cấp quốc gia. Đồng thời, cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc thực hiện các mục tiêu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, coi việc thúc đẩy công nghệ năng lượng mới và công nghệ môi trường là định hướng phát triển chủ đạo nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Đoàn công tác của Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam.

Sau thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế, Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam nhận thấy tỉnh Thanh Hóa có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành công nghiệp gốm sứ, đặc biệt là môi trường đầu tư lý tưởng, nguồn lao động dồi dào và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Vì vậy, công ty quyết định đầu tư vào tỉnh. Ngày 4/7/2025, Công ty được Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án “Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam” tại cụm Công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ.

Dự án có quy mô sử dụng đất 43,82ha với tổng mức đầu tư 200 triệu USD, được chia thành 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 dự kiến khởi công xây dựng tháng 8/2025, hoàn thành tháng 3/2026; giai đoạn 2 thực hiện từ tháng 4/2026 đến tháng 4/2028. Giai đoạn 3 thực hiện từ tháng 5/2028 đến hết năm 2030.

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ tạo ra việc làm cho trên 3.000 lao động thường xuyên.

Ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng với các sở, ngành liên quan đã quan tâm, tạo điều kiện để công ty thực hiện các bước đầu tư dự án "Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam” theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ đầu tư dự án, ông Hứa Quân Kỳ đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm xem xét để có phương án xác định giá đất cụ thể và quyết định bàn giao đất; giới thiệu các nguồn vật liệu để công ty chủ động trong công tác đầu tư khai thác nguồn nguyên vật liệu đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ các khó khăn về vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng cụm công nghiệp và nhà máy để đảm bảo dự án đi vào hoạt động vào tháng 3/2026.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam đề nghị cơ quan thuế và các sở, ngành hướng dẫn công ty hoàn thiện hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng và Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm hỗ trợ trong việc thành lập 1 liên danh để đầu tư vào khu công nghiệp Hà Long, nhằm phục vụ việc xây dựng các nhà máy thuộc hệ sinh thái “Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam đã quan tâm tìm hiểu và quyết định chọn tỉnh Thanh Hóa để đầu tư dự án “Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam”.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, từ dự án khởi đầu này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm hiểu, đầu tư thêm vào Thanh Hoá trên các lĩnh vực khác, góp phần vào sự tăng trưởng của tỉnh cũng như sự phát triển, mở rộng thị trường của công ty.

Đối với dự án “Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam”, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý để có thể khởi công dự án vào dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Đây cũng là dự án được tỉnh Thanh Hoá xác định là dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã giải đáp những kiến nghị của Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam liên quan dự án “Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam”. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật, các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư phải được giải quyết trong thời gian nhanh nhất để có thể khởi công dự án theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng phiên bản Trống đồng Đông Sơn cho đoàn công tác của Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định, tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, bởi thành công của nhà đầu tư cũng chính là sự thành công và phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hợi