Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều 21/4, tại điểm cầu Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã chủ trì Hội nghị giao ban quý I và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu

dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong quý I năm nay, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 30.651 vụ việc vi phạm, giảm 0,77% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 6.754 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, tăng 74,51% so với cùng kỳ; 22.774 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, giảm 11,06% so với cùng kỳ; 1.113 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, giảm 20,9% so với cùng kỳ.

Lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 1.328 vụ việc, với 2.046 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.616,7 tỷ đồng, tăng 59,45% so với cùng kỳ.

Đại diện các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Cũng theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, công tác đấu tranh trong quý I phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới như: Lợi dụng tạm nhập tái xuất, trà trộn hàng vi phạm với hàng nhập khẩu chính ngạch để buôn lậu, thẩm lậu vào thị trường; lợi dụng tư cách pháp nhân thương mại để hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; lợi dụng các sàn thương mại điện tử, công cụ livestream để quảng cáo, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng...

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả đấu tranh trên các lĩnh vực, địa bàn; những khó khăn, thách thức trong thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như: vướng mắc trong các quy định, hướng dẫn về xác định số lượng, định lượng tang vật, vật chứng; thiếu các phương tiện, thiết bị phân tích kiểm tra, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã báo cáo kết quả đấu tranh của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, trong quý I/2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng xây dựng chương trình, kế hoạch trọng điểm; chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kết quả, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 674 vụ vi phạm, trong đó có 114 vụ chuyển khởi tố hình sự, xử lý vi phạm hành chính 560 vụ; nộp ngân sách nhà nước 80,66 tỷ đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính 18,4 tỷ đồng, truy thu thuế 62,2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cũng nêu rõ diễn biến, thực trạng về hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh với các mặt hàng tập trung, như: Thuốc tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phân bón, quần áo, giày dép, linh phụ kiện điện thoại di động,... gắn với các vụ việc cụ thể mà lực lượng chức năng tỉnh đã triệt phá.

Đồng chí cũng nêu rõ các phương thức, thủ đoạn tinh vi trong công tác đấu tranh mà các đối tượng áp dụng, như: Lựa chọn sản phẩm của các thương hiệu lớn, đã đăng ký bảo hộ thương hiệu, được khách hàng ưa chuộng, tin dùng để làm giả; có xuất hiện thủ đoạn mới là không làm giả các sản phẩm có sẵn trên thị trường mà tự đặt ra những tên sản phẩm, tên công ty có trụ sở ở nước ngoài. Đây chính là hành vi ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Các đối tượng cũng thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin của nhà sản xuất để linh hoạt thay đổi mẫu mã, hình thức; trên sản phẩm có mã số, mã vạch nhưng thường khi truy cập được xuất xứ hàng hóa hoặc có nguồn gốc hàng hóa khác do bị copy từ những mã số, mã vạch của những nhóm hàng tương tự; lợi dụng các trang thương mại điện tử, mạng xã hội: Facebook, Zalo, Telegram, Instagram,... để tiếp cận người tiêu dùng; quảng cáo là nguồn hàng chính hãng “tuồn” ra hoặc hàng “xách tay” để lấy lòng tin của người mua. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn cụ thể các quy định pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh liên kết, phối hợp giữa các lực lượng chức năng Trung ương và địa phương, giữa các địa phương với địa phương, nhất là trong chia sẻ dữ liệu, phối hợp kiểm tra đột xuất, xử lý các đường dây, ổ nhóm lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, trên cơ sở thực tiễn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nghiêm túc thực hiện việc rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương để bắt kịp nhiệm vụ với những diễn biến được dự báo phức tạp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước khác...

Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện hành lang pháp lý, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn cụ thể các quy định pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử; tăng chế tài xử phạt để bảo đảm tính răn đe; quan tâm tăng cường trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh trong thời gian tới.

Minh Hằng