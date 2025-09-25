Nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri xã Nông Cống gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Chiều ngày 25/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm: Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Cầm Thị Mẫn, Đại biểu chuyên trách đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho cho người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Nông Cống.

Dự các buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri của xã Nông Cống dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến tổ chức từ ngày 20/10 đến ngày 12/12/2025. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cử tri xã Nông Cống bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.

Đồng thời kiến nghị Chính phủ quy định chi tiết về kế hoạch sử dụng đất cấp xã; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đề nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện việc sáp nhập thôn sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm tinh gọn bộ máy và có chính sách đãi ngộ giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách sau sáp nhập; sớm ban hành văn bản bố trí cán bộ có trình độ, trẻ, có năng lực, uy tín, ưu tiên cán bộ không chuyên trách cấp xã (sau sáp nhập) về công tác tại thôn sau sáp nhập và giữ các chức vụ Bí thư, Trưởng thôn để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập mặt bằng tái định cư dự án đường điện 50kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh quan tâm làm việc với các chủ đầu tư để sớm thực hiện việc hoàn trả mặt bằng các công trình hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước sau khi xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn huyện như: Công trình lưới điện; Đường cao tốc Bắc Nam; đường sắt cao tốc Bắc - Nam... Đồng thời, phản ánh tình trạng công trình giao thông QL 45 đi qua thôn Tân Sơn và đường liên thôn Tân Sơn đi Lăng Thôn cùng với hệ thống mương tưới tiêu dọc theo đường, chất lượng mặt đường chưa đảm bảo, mương thoát nước không hiệu quả gây ngập úng cho cây trồng mỗi khi trời mưa bão cũng như gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Công tác thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn còn bất cập.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, tiếp thu các ý kiến của cử tri xã Nông Cống.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và trong tỉnh những tháng đầu năm 2025. Đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn của địa phương và những kết quả đạt được kể từ khi thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với giải trình, tiếp thu các ý kiến của cử tri xã Nông Cống, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết, các sở, ngành và UBND tỉnh sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng địa phương vượt qua những khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nông Cống và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri, tổng hợp, phân loại để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cùng với đó, đại biểu Đào Ngọc Dung cũng đã trao đổi, cung cấp thêm thông tin về các vấn đề mà cử tri quan tâm. Thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, giám sát việc chuyển tải và kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan; đảm bảo các ý kiến được giải quyết kịp thời, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Nông Cống.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh tặng quà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Nông Cống.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 40 suất quà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã Nông Cống.

Khánh Phương