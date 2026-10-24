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Nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản biến chứng nặng

Kim Dung
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(Baothanhhoa.vn) - Nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản đang phải điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng phải thở máy. Đáng lo ngại, ngay cả khi qua cơn nguy kịch, trẻ vẫn có nguy cơ đối mặt với các di chứng thần kinh kéo dài.

Nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản biến chứng nặng

Nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản đang phải điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng phải thở máy. Đáng lo ngại, ngay cả khi qua cơn nguy kịch, trẻ vẫn có nguy cơ đối mặt với các di chứng thần kinh kéo dài.

Nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản biến chứng nặng

Bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, một bệnh nhi 10 tuổi đang được điều trị tích cực do mắc viêm não Nhật Bản, kèm phù não và viêm phổi.

Trẻ nhập viện cách đây 5 ngày trong tình trạng co giật, hôn mê. Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản. Hiện trẻ đang được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các biến chứng.

Theo Bác sĩ Đinh Hoàng Anh, Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, tình trạng của bệnh nhi đã có những dấu hiệu cải thiện, tuy nhiên vẫn còn phù não và cần tiếp tục điều trị chống phù não, chống bội nhiễm cũng như hỗ trợ hô hấp. Việc đánh giá trẻ có để lại di chứng hay không chỉ có thể thực hiện sau khi kết thúc quá trình điều trị.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương và lây truyền qua muỗi mang mầm bệnh. Giai đoạn đầu của bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, ăn uống kém nên dễ nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nhanh, gây tổn thương não nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và để lại di chứng lâu dài.

Nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản biến chứng nặng

Bác sĩ thăm khám, theo dõi diễn biến của bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Từ đầu tháng 10 đến nay, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận và điều trị 7 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản. Nhiều bệnh nhi được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng hôn mê, co giật, một số trường hợp bị liệt khu trú nửa người hoặc một bên tay, chân. Không ít bệnh nhi phải đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy do bệnh diễn biến nặng.

Theo Bác sĩ Đinh Hoàng Anh, phần lớn trẻ mắc bệnh đều chưa được tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ các mũi theo khuyến cáo. Trong khi đó, viêm não Nhật Bản là căn bệnh có tỷ lệ để lại di chứng và tàn tật cao, tạo gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội.

Nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản biến chứng nặng

Tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch là biện pháp phòng viêm não Nhật Bản hiệu quả nhất cho trẻ.

Hiện viêm não Nhật Bản chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm vắc xin đầy đủ và đúng lịch để chủ động phòng bệnh. Đồng thời, khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, co giật, cứng gáy hoặc rối loạn ý thức, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ tử vong và di chứng nặng nề.

Kim Dung

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