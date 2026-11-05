Nhiều nước siết chặt độ tuổi sử dụng mạng xã hội

Lo ngại về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần, sự phát triển và an toàn của thanh thiếu niên đang thúc đẩy hơn 20 quốc gia ban hành hoặc xem xét các biện pháp hạn chế người dùng theo độ tuổi. Tuy nhiên, những quy định này cũng làm dấy lên tranh luận về quyền tiếp cận thông tin và hiệu quả thực thi.

Trong diễn biến mới nhất, Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp hạn chế thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội. Tại cuộc họp Nội các ngày 3/11, Tổng thống Lee Jae Myung đã đề cập các chính sách tương tự tại châu Âu, Australia và Canada, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc Kim Jong Cheol nghiên cứu kỹ lưỡng, khẩn trương thảo luận phương án phù hợp. Động thái này cho thấy Seoul đang quan tâm hơn đến việc kiểm soát tác động của mạng xã hội đối với người dùng trẻ tuổi.

Trên thế giới, hơn 20 quốc gia đã ban hành hoặc đang xem xét các quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội. Australia là quốc gia đầu tiên áp dụng lệnh cấm đối với người dưới 16 tuổi từ tháng 12/2025. Các nền tảng không thực hiện đầy đủ biện pháp ngăn chặn người dùng dưới độ tuổi này tạo tài khoản có thể bị phạt tới 49,5 triệu AUD (khoảng 34,56 triệu USD).

Sau Australia, nhiều nước cũng triển khai hoặc xem xét các biện pháp tương tự. Tại châu Âu, Vương quốc Anh và Hy Lạp dự kiến cấm người dưới 16 và 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2027; Áo đang xem xét giới hạn đối với người dưới 14 tuổi. Indonesia và Malaysia hạn chế người dưới 16 tuổi, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ đặt ngưỡng dưới 15 tuổi. Brazil yêu cầu người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội dưới sự giám sát của người giám hộ.

Các chính phủ cho rằng những biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nghiện mạng xã hội, tiếp xúc với nội dung độc hại và bị quấy rối, bắt nạt trên mạng. Tuy nhiên, hiệu quả thực thi vẫn là vấn đề cần quan tâm. Khảo sát do Chính phủ Australia công bố hồi tháng 3 cho thấy 7 trong số 10 phụ huynh được hỏi cho biết con họ vẫn có thể truy cập mạng xã hội sau khi lệnh cấm có hiệu lực. Kết quả này cho thấy việc triển khai các quy định hạn chế độ tuổi vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt trong khâu xác minh độ tuổi và kiểm soát quyền truy cập của trẻ em.

Minh Phương