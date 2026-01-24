Nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em xã Thiên Phủ

Xã Thiên Phủ hiện có 1.553 trẻ em từ 0 đến 16 tuổi, trong đó có 453 trẻ dưới 6 tuổi và 39 trẻ em khuyết tật. Đây là nhóm đối tượng cần sự quan tâm đặc biệt trong điều kiện địa bàn miền núi còn hạn chế về hạ tầng, thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Trước thực tế đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ xuyên suốt trong triển khai chính sách an sinh xã hội, coi đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm quyền trẻ em và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Đoàn thanh niên Bệnh viện Nhi Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em xã Thiên Phủ.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động chăm lo cho trẻ em của xã Thiên Phủ là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Xã đã phối hợp với đoàn thiện nguyện của Bệnh viện Nhi Hà Nội tổ chức khám sàng lọc và cấp thuốc miễn phí cho 1.468 trẻ em. Tại đây, các em được các y, bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn dinh dưỡng, phát hiện sớm bệnh lý. Hoạt động này góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của phụ huynh về chăm sóc sức khỏe trẻ em, đồng thời tạo tiền đề cho công tác phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bảo đảm sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Nếu chăm sóc sức khỏe là nền móng, thì điều kiện học tập chính là cánh cửa mở ra tương lai cho trẻ em. Xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, chính quyền xã đã phối hợp với Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng, Trường Tiểu học An Khánh B (Hà Nội) và đoàn thiện nguyện Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa trao hàng nghìn chiếc áo ấm cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn. Riêng tại điểm trường khu Bâu, 87 trẻ em không chỉ được nhận áo ấm mà còn được hỗ trợ sửa chữa nhà vệ sinh - một hạng mục nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe và sinh hoạt học đường. Đặc biệt, mô hình “Bàn học cho em” được triển khai bài bản, mang tính bền vững. Không chỉ dừng ở việc trao tặng 120 bàn học, 15 bộ bàn ghế, hàng nghìn quyển vở, xã còn hỗ trợ 120 bóng đèn học tập, những vật dụng tưởng chừng giản dị nhưng lại có tác động trực tiếp đến thói quen học tập, khả năng tập trung và kết quả học tập của trẻ.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp về sức khỏe và điều kiện học tập, xã Thiên Phủ còn chú trọng đầu tư những công trình mang ý nghĩa lâu dài, tạo nền tảng phát triển bền vững cho trẻ em. Tiêu biểu là công trình “Thư viện cho trẻ em khó khăn” tại Trường THCS Nam Động, được khởi công với sự phối hợp giữa UBND xã Thiên Phủ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Ngân hàng SHB và Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa. Công trình có tổng kinh phí hỗ trợ 365 triệu đồng, bao gồm xây dựng phòng đọc, trang bị bàn ghế, giá sách, máy tính, hệ thống chiếu sáng cùng nhiều đầu sách, truyện và tài liệu học tập phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Trong điều kiện một trường vùng cao còn nhiều thiếu thốn, thư viện không chỉ đơn thuần là nơi đọc sách, mà còn mở ra không gian học tập, tìm tòi và sáng tạo cho học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Thiên Phủ là địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước thực tế đó, xã đã phối hợp với Chương trình vùng Quan Hóa 2 hỗ trợ 175 trẻ em bị ảnh hưởng bởi mưa bão, với tổng kinh phí lên tới 359 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ này không chỉ giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quyền được chăm sóc, học tập và phát triển của trẻ em luôn được đặt lên hàng đầu. Song song với đó, các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện điều kiện bán trú, nâng cấp khu chế biến thức ăn tại trường mầm non điểm Bâu cũng được triển khai đồng bộ, góp phần bảo đảm an toàn, dinh dưỡng và chất lượng bữa ăn cho trẻ.

Ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ cho biết: "Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em không chỉ là trách nhiệm trước mắt của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, mà còn là sự đầu tư cho tương lai lâu dài của địa phương. Trong điều kiện một xã miền núi còn nhiều khó khăn, mỗi hoạt động hướng tới trẻ em, dù nhỏ, đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em; đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, mở rộng sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công tác chăm lo cho thế hệ trẻ. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm mọi trẻ em trên địa bàn đều được quan tâm, bảo vệ, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật”.

Từ những định hướng đó, xã Thiên Phủ đang từng bước tạo dựng môi trường sống an toàn, nhân văn, tạo điểm tựa vững chắc để trẻ em vững tin học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Trần Hằng