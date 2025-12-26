Nhiệm kỳ 2021-2025: Hoàn thành quy hoạch, cả nước giảm 58 cơ quan báo chí

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong nhiệm kỳ 2021-2025, việc sắp xếp hệ thống báo chí theo quy hoạch cơ bản hoàn thành theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cả nước giảm 58 cơ quan báo chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cụ thể, năm 2019, cả nước có 195 cơ quan báo thì đến nay còn 137 cơ quan, giảm 58 cơ quan. Cùng với đó, 38 cơ quan báo được chuyển đổi thành tạp chí, 48 tạp chí chấm dứt hoạt động. Từ ngày 1/1/2021 đến nay, cơ quan quản lý đã cấp 535 giấy phép hoạt động báo chí, bao gồm cấp mới, cấp lại và cấp phép thực hiện thêm loại hình điện tử; thu hồi 160 giấy phép hoạt động báo chí và 1 giấy phép mở chuyên trang.

Khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ trong cả lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử và phát thanh, truyền hình. Giai đoạn 2021-2024, có 24 trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm kỷ luật, sử dụng bằng cấp không hợp pháp hoặc bị khởi tố. Cùng thời gian này, 50 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí đã được ban hành, với tổng số tiền phạt hơn 3,27 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2025, cả nước còn 740 cơ quan báo chí (giảm 110 cơ quan so với 2019); Số lượng báo giảm từ 195 còn 98 (giảm 97 cơ quan - gần 50%); Tạp chí giảm còn 642; tạp chí khoa học chiếm tỷ trọng lớn (49,3%); Nhiều địa phương đã hình thành mô hình Báo-Phát thanh-Truyền hình, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; Các cơ quan chủ lực như VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, mở rộng mạnh mẽ trên nền tảng số.

Kết quả này cho thấy Quy hoạch Báo chí đã đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu và chất lượng hoạt động báo chí.

Riêng năm 2025, chất lượng thông tin tiếp tục được nâng cao, phản ánh nhanh nhạy, đúng định hướng; chuyển đổi số được đẩy mạnh, nhiều cơ quan báo chí mở rộng nền tảng đa phương tiện, hình thành sản phẩm hiện đại, hấp dẫn. Công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm được tăng cường, góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, lành mạnh. Báo chí tích cực tham gia đấu tranh chống tin giả, thông tin xấu độc, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Mặc dù lĩnh vực mới được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý từ tháng 3/2025 (tiếp nhận từ Bộ Thông tin và Truyền thông cũ chuyển về), nhưng với phương pháp chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Lãnh đạo Bộ, công tác báo chí, truyền thông và xuất bản tiếp tục giữ nhịp và tạo nhiều dấn ấn quan trọng.

Bộ đã tập trung tham mưu Chính phủ sửa đổi Luật Báo chí và trình Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, với nhiều chính sách mang tính đột phá theo tinh thần kiến tạo, hướng tới nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Ngày 10/12/2025, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Luật Báo chí (sửa đổi) chính thức được thông qua, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về pháp lý cho hoạt động báo chí trong giai đoạn chuyển đổi số. Cùng với Luật, 2 Nghị định và 3 Thông tư được xây dựng để bảo đảm hiệu quả thi hành. Ngành báo chí cũng hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số, vận hành Cơ sở dữ liệu báo chí quốc gia, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phát triển báo chí chuyên nghiệp, hiện đại./.

Theo TTXVN