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Nhật Bản đề nghị Mỹ can thiệp khi nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc bị siết chặt

Nhật Lệ
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(Baothanhhoa.vn) - Nhật Bản cảnh báo lượng dự trữ yttri, nguyên tố đất hiếm quan trọng đối với ngành hàng không, ô tô và sản xuất bán dẫn, có thể cạn trong vài tháng tới khi nguồn cung từ Trung Quốc bị hạn chế. Tokyo đã đề nghị Mỹ và các doanh nghiệp lớn hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong chuỗi cung ứng.

Nhật Bản đề nghị Mỹ can thiệp khi nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc bị siết chặt

Nhật Bản cảnh báo lượng dự trữ yttri, nguyên tố đất hiếm quan trọng đối với ngành hàng không, ô tô và sản xuất bán dẫn, có thể cạn trong vài tháng tới khi nguồn cung từ Trung Quốc bị hạn chế. Tokyo đã đề nghị Mỹ và các doanh nghiệp lớn hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong chuỗi cung ứng.

Nhật Bản đề nghị Mỹ can thiệp khi nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc bị siết chặt

Theo Financial Times ngày 20/10, các quan chức Nhật Bản và đại diện doanh nghiệp thương mại cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng có thể xuất hiện từ cuối năm nay nếu Trung Quốc không thay đổi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hoặc các đối tác của Nhật Bản không tìm được nguồn cung thay thế.

Một quan chức Nhật Bản nói với Financial Times rằng lượng dự trữ đang giảm và những nỗ lực tiết kiệm nguyên liệu đã có giới hạn. Quan chức này cảnh báo nếu không có biện pháp kịp thời, tình trạng thiếu hụt có thể tạo ra rủi ro mang tính hệ thống đối với nền kinh tế toàn cầu.

Yttri có khả năng chịu nhiệt cao, được sử dụng trong lớp phủ bảo vệ động cơ phản lực và các thiết bị phục vụ sản xuất bán dẫn. Nguyên tố này cũng được sử dụng trong một số linh kiện ô tô. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt kéo dài có thể gây sức ép lên nhiều ngành công nghiệp, trong đó có các chuỗi cung ứng liên quan đến quốc phòng.

Theo dữ liệu của Argus được Financial Times dẫn lại, giá oxit yttri bên ngoài Trung Quốc đã lên khoảng 1.150 USD/kg, cao gấp 179 lần so với hai năm trước. Trong khi đó, giá tại Trung Quốc vào khoảng 9 USD/kg. Chênh lệch lớn giữa hai thị trường phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cung đối với người mua bên ngoài Trung Quốc.

Mỹ cũng đang thúc giục Trung Quốc tăng cung ứng các nguyên tố đất hiếm cho Mỹ và các đồng minh. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Financial Times rằng lượng đất hiếm Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ mới đạt khoảng hai phần ba mức được kỳ vọng, trong khi lượng xuất khẩu sang Nhật Bản bị giới hạn ở mức tối thiểu. Đây là thông tin do quan chức Mỹ cung cấp cho tờ báo.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản tiếp tục căng thẳng. Việc Nhật Bản đề nghị Mỹ hỗ trợ cho thấy những khó khăn về nguồn cung nguyên liệu chiến lược không chỉ tác động đến quan hệ thương mại song phương mà còn đặt ra thách thức đối với các chuỗi cung ứng công nghiệp và quốc phòng có tính liên kết toàn cầu.

Nhật Lệ

Từ khóa:

#Trung Quốc #Nhật Bản #đất hiếm #Cảnh báo #Doanh nghiệp #chuỗi cung ứng #Hỗ trợ #Hàng không #Xuất khẩu

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