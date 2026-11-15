Nhân rộng mô hình trồng gừng tại xã Phú Xuân

Cây gừng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Phú Xuân, đang sinh trưởng, phát triển tốt và sắp đến kỳ thu hoạch. Đánh giá bước đầu, loại cây trồng này có hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2 - 3 lần so với một số loại cây trồng truyền thống như: sắn, ngô, lúa trên cùng diện tích canh tác.

Ông Phạm Bá Khâm, bản Thanh Xuân, xã Phú Xuân kiểm tra ruộng gừng của gia đình.

Sau nhiều khảo sát, đánh giá toàn diện các điều kiện, tháng 4/2026, UBND xã Phú Xuân đã triển khai mô hình trồng gừng tại bản Thanh Xuân với 5 hộ gia đình trồng tập trung trên diện tích 3ha. Đây là diện tích đất có độ dốc vừa phải, trước đây người dân trồng ngô, sắn, lúa nhưng năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao.

Việc triển khai mô hình nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, gắn với thị trường tiêu thụ bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I. Tham gia mô hình, người nông dân được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và đấu nối bao tiêu sản phẩm.

Là người tích cực tham gia mô hình ngay từ đầu với diện tích 1,5ha, ông Phạm Bá Khâm ở bản Thanh Xuân, cho biết: “Trước đây, người dân trong bản vẫn thường trồng gừng để phục vụ đời sống, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Khi xã triển khai mô hình, bà con không nghi ngại về điều kiện sinh trưởng của cây, lại được hỗ trợ giống, phân bón, doanh nghiệp cam kết thu mua với giá tốt, nên đã mạnh dạn trồng với diện tích lớn".

Mặc dù chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng theo khảo sát của ông Khâm, 1ha gừng sẽ cho thu hoạch ít nhất 40 tấn củ. Với giá bán hiện nay trên thị trường khoảng 20 nghìn đồng/kg gừng tươi, thì với 1ha gừng, người dân sẽ có thu nhập khoảng 80 triệu đồng. So với các loại cây trồng truyền thống như ngô, sắn, lúa trên cùng diện tích đất này, thì cây gừng có giá trị cao gấp từ 2 - 3 lần. Trong khi giống cây không đắt, điều kiện canh tác không quá khó, phù hợp với tập quán canh tác của người dân Phú Xuân. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ của gừng khá phong phú, không chỉ phục vụ chế biến thực phẩm mà còn cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản.

Thêm vào đó, việc trồng gừng tập trung đã tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào quá trình canh tác. Quá trình triển khai, UBND xã Phú Xuân đã thường xuyên phân công cán bộ kiểm tra thực tế sinh trưởng, phát triển của cây và hướng dẫn người dân canh tác đúng quy trình kỹ thuật được hướng dẫn.

Theo đánh giá của UBND xã Phú Xuân, cây gừng sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với ruộng đất địa phương. Cuối tháng 11/2026, xã sẽ chỉ đạo các hộ gia đình thu hoạch và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổng kết mô hình. Ông Hà Văn Côn, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Phú Xuân, cho biết: Mô hình trồng gừng là hướng phát triển sản xuất nông nghiệp có triển vọng, góp phần đa dạng hóa cây trồng, khai thác tiềm năng đất đai, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời bước đầu hình thành thói quen sản xuất theo mô hình tập trung cho người dân, tạo tiền đề để hình thành các vùng trồng có quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, theo khảo sát, trên địa bàn bản Thanh Xuân vẫn còn nhiều diện tích đất có thể trồng gừng, đảm bảo về độ dốc, khả năng thoát nước. Theo định hướng năm 2027, xã Phú Xuân sẽ mở rộng diện tích trồng gừng tập trung lên 7ha. Đây là cơ sở địa phương tạo dựng thương hiệu gừng Thanh Xuân và kết nối tiêu thụ bền vững, nâng cao hơn nữa giá trị cây trồng.

Bài và ảnh: Đức Vân