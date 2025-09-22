Nhận diện điểm nghẽn, đề xuất giải pháp liên quan lĩnh vực đất đai

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 địa phương trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương chủ trì hội thảo tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội thảo tại điểm cầu Thanh Hóa, có đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Luật Đất đai được coi là một trong những đạo luật nền tảng, có tầm quan trọng đặc biệt, điều chỉnh trực tiếp các quan hệ kinh tế - xã hội gắn liền với đất đai. Không chỉ quy định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, Luật Đất đai còn giữ vai trò “rường cột” trong hệ thống pháp luật, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ với nhiều đạo luật quan trọng khác như: Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng...

Chính vì vậy, mỗi lần sửa đổi, hoàn thiện Luật Đất đai không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật lập pháp mà còn có tầm chiến lược, góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai” được tổ chức trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sắp tới.

Thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát thông tin phản ánh về “điểm nghẽn” trong lĩnh vực đất đai. Các khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi về chính sách đất đai tập trung ở các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; hoàn thiện hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã, đang rà soát, cập nhật các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi.

Bộ đã rà soát 12 nội dung được xác định là khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực đất đai của 8 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố phản ánh... Trong 12 nội dung đề xuất, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể về thời điểm định giá đất đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất...; thời điểm xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất để phục vụ các dự án thương mại, tài chính, du lịch, đất khu công nghiệp, cơ chế định giá đất, thủ tục hành chính về đất đai.

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải pháp đột phá, toàn diện để tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đất đai phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Việt Hương