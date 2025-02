Người “truyền lửa” bảo vệ đường biên, cột mốc

Thôn Đục, xã Bát Mọt (Thường Xuân) không chỉ đẹp bởi vẻ hoang sơ của núi rừng biên giới, mà ở đó còn có câu chuyện ý nghĩa về người truyền lửa cho thế hệ trẻ. Đó là ông Lang Thanh Chuẩn - người suốt 25 năm tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Ông Lang Thanh Chuẩn (bên phải) suốt 25 năm tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia. Ảnh: Đình Giang

Xuất thân từ gia đình có truyền thống ba đời gắn bó với nhiệm vụ bảo vệ biên cương, ông Chuẩn từ nhỏ đã thừa hưởng tinh thần kiên định, tình yêu thiêng liêng dành cho mảnh đất quê hương. Năm 1998, ông chính thức nhận nhiệm vụ bảo vệ các cột mốc số 356, 357, 358 thuộc địa phận thôn Đục. Từ đó đến nay, dù ngày nắng cháy, hay mưa giông, giá rét, ông đều làm tròn trách nhiệm.

Gặp ông trong căn nhà sàn truyền thống có rất nhiều giấy khen được ông treo ở chính giữa gian nhà. Ông Chuẩn nói: “Được khen thưởng là vinh dự! Nhưng tự hào hơn cả vẫn là được bà con trong thôn, bộ đội biên phòng tin tưởng, giao cho mình bảo vệ cột mốc”.

Kể về hành trình băng rừng, thăm mốc giới, ông Chuẩn cho biết phải thức dậy từ sáng sớm mang theo cơm nắm, nước uống, tối mịt mới trở về nhà. Ông Chuẩn nhớ cách đây hơn 10 năm, khi còn chưa có tuyến đường tuần tra biên giới, ông phải đi bộ qua hàng chục cây số đường rừng núi để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng bởi vậy, mỗi ngày chỉ có thể đến thăm được một mốc giới. Năm 2013 con đường tuần tra dọc tuyến biên giới Việt - Lào được xây dựng, việc tuần tra, kiểm soát biên giới thuận lợi hơn.

Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình 25 năm bảo vệ cột mốc, ông Chuẩn kể: “Đó là lần cột mốc bị cuốn trôi do sạt lở trong trận lũ lịch sử năm 2017. Lần đấy, trời mưa to, lòng tôi cảm thấy rất bất an, lo cho các cột mốc. Tôi chờ ngớt mưa, đi vội đôi ủng, cầm con dao quắm lên đường. Gần nửa ngày trời cũng đến được mốc giới, tôi hoảng hốt khi cột mốc bị mất. Nhận được tin của tôi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt cùng nhau đi tìm. Phải mất cả ngày trời mới thấy cột mốc bị đất vùi lấp. Lúc thấy cột mốc ai cũng xúc động”.

Với ông Chuẩn, cột mốc biên giới không chỉ là vật phân định lãnh thổ, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, gắn liền với trách nhiệm lớn lao của người được giao nhiệm vụ bảo vệ.

Thiếu tá Vũ Xuân Vuông, cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt cho biết: "Ông Chuẩn là một trong những người có uy tín ở địa phương, am hiểu chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Việc làm của ông không chỉ đơn thuần là trông coi, bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia, mà còn tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm, ngăn chặn buôn lậu hàng hóa, ma túy qua biên giới. Ông đã cung cấp nhiều thông tin giúp lực lượng chức năng phá thành công nhiều chuyên án ma túy".

Còn Trưởng thôn Đục Hà Văn Ngọc cho biết: “Sự tận tụy, trách nhiệm của ông Chuẩn không chỉ là cánh tay nối dài của lực lượng biên phòng trong bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn là người truyền lửa cho thế hệ trẻ và bà con Nhân dân thôn Đục nói riêng, xã biên giới Bát Mọt nói chung về tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia”.

Đình Giang