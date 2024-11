Người tận tâm vì sự phát triển chung của phố

Hơn 21 năm gắn bó với công việc chung của phố, ông Nguyễn Hữu Trưng đã gieo được niềm tin và xây dựng được khối đoàn kết lương - giáo hòa hợp để chung tay xây dựng phố Tân Sơn trở thành điểm sáng của phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) trong thực hiện các phong trào thi đua.

Là người năng nổ, nhiệt tình, năm 2003, ông Nguyễn Hữu Trưng được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ phố Tân Sơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, hơn hai thập kỷ qua, ông Nguyễn Hữu Trưng liên tục được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ hoặc trưởng phố, khi lại kiêm nhiệm cùng lúc cả 2 chức danh. Dù ở vị trí nào, ông Trưng vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tháng 5/2024, do tuổi cao nên ông xin nghỉ trưởng phố. Thực hiện Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND, ngày 10/7/2024 của HĐND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, ông Trưng quá tuổi đảm nhận chức bí thư chi bộ. Vì vậy, đầu tháng 11/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nam Ngạn đã chỉ định ông làm Phó Bí thư chi bộ phố Tân Sơn, nhiệm kỳ 2022-2025.

Phố Tân Sơn có 40% dân số là người công giáo nên công việc của ông Trưng cũng đặc biệt hơn so với những phố khác. Những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ, ông đã gặp không ít khó khăn do Nhân dân trong phố không tương đồng về tín ngưỡng. Ông Trưng nhớ lại: “Trước đây, bà con giáo dân rất ít tham gia các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; ít tham gia đóng góp các khoản thu; đặc biệt là không bao giờ treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ, tết của dân tộc... Vì thế, trong suốt thời gian dài đảm nhận công việc của phố, tôi rất chú trọng đến công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến đồng bào giáo dân. Đồng thời vận động người công giáo có uy tín tham gia các tổ chức đoàn thể ở phố nhằm lan tỏa tinh thần lương - giáo hòa hợp”.

Vì đặc thù của phố có đông đồng bào công giáo nên mỗi dịp Noel đến, ông Trưng cùng ban liên cán của phố đến chúc mừng nhà thờ giáo họ Phú Hành đóng trên địa bàn phố nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa phố với các vị chức sắc. Đồng thời, gặp gỡ bà con giáo dân để thông tin về tình hình chung của phố, ghi nhận những đóng góp của bà con giáo dân và lắng nghe ý kiến của bà con giáo dân để đề xuất, tham mưu với Đảng ủy, UBND phường giải quyết. Nhân Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và các ngày lễ, tết của dân tộc, phố Tân Sơn cũng tổ chức nhiều các hoạt động sôi nổi để bà con lương - giáo đến dự và tham gia các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao của phố. Từ đó, bà con lương - giáo đã chung sống đoàn kết, cùng nhau xây dựng phố Tân Sơn ngày càng phát triển.

Hơn 21 năm làm bí thư chi bộ và trưởng phố, ông Trưng đã làm việc bằng tất cả sự nhiệt tình, trách nhiệm của mình. Vì vậy mà đồng bào giáo dân đã yên tâm thực hành đức tin, kết hợp hài hòa nghĩa vụ công dân và giáo dân, không ngừng vươn lên trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Người dân Tân Sơn ai cũng nhớ, cách đây vài năm, khi thực hiện dự án khu dân cư Bắc cầu Sâng, một số giáo dân không đồng thuận với mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng nên không bàn giao đất để thực hiện dự án. Chẳng quản ngày hay đêm, ông Trưng đến từng nhà giáo dân tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Với uy tín của mình, ông Trưng đã thành công khi được các giáo dân đồng ý thực hiện. Việc làm này của ông được phường Nam Ngạn và thành phố đánh giá rất cao. Hay trong thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, chỉ trong 3 ngày, phố Tân Sơn đã vận động được hơn 42 triệu đồng, vượt chỉ tiêu phường giao. Để giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, chỉ trong 2 ngày, phố Tân Sơn đã kêu gọi được hơn 43 triệu đồng, dẫn đầu phường Nam Ngạn về thời gian và số tiền quyên góp. Đặc biệt hơn, Tân Sơn còn được đánh giá là phố dẫn đầu thành phố về treo cờ Tổ quốc trong đồng bào có đạo.

“Tinh thần đoàn kết lương - giáo được thắt chặt đã giúp phố Tân Sơn ngày càng phát triển và thường xuyên dẫn đầu các phong trào thi đua của phường Nam Ngạn. Chi bộ phố Tân Sơn nhiều năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, Nhân dân trong phố luôn đoàn kết, xây dựng thành công tổ dân phố kiểu mẫu. Những đóng góp tích cực của Phó Bí thư chi bộ Nguyễn Hữu Trưng đối với phố Tân Sơn được TP Thanh Hóa và phường Nạm Ngạn ghi nhận, tặng nhiều giấy khen”, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Quyên, Bí thư Đảng ủy phường Nam Ngạn, cho biết.

Bài và ảnh: Tố Phương