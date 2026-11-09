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Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/11, không khí lạnh tràn về kèm theo mưa khiến thời tiết tại Thanh Hóa chuyển lạnh rõ rệt. Trên các tuyến phố, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, song trang phục đã có sự thay đổi.

Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Sáng 9/11, không khí lạnh tràn về kèm theo mưa khiến thời tiết tại Thanh Hóa chuyển lạnh rõ rệt. Trên các tuyến phố, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, song trang phục đã có sự thay đổi.

Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Tại phường Hạc Thành, những cơn gió lạnh kèm mưa trong đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên của mùa đông năm nay khiến trang phục của người tham gia giao thông chuyển biến rõ rệt.

Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Những bộ trang phục mỏng nhẹ của ngày nắng đã dần nhường chỗ cho áo khoác dày, áo gió và khăn quàng cổ.

Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Trên những chiếc xe máy, nhiều người kéo cao cổ áo, đội mũ kín đầu, khoác thêm áo mưa để tránh gió lạnh và những hạt mưa tạt vào người.

Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Dù mưa, lạnh nhưng nhịp sống thường nhật vẫn hối hả.

Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Người lao động giao hàng tranh thủ mưu sinh sớm phải mặc áo chần bông giữ ấm thân nhiệt.

Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Cùng với áo ấm, nhiều người tham gia giao thông còn trang bị áo mưa trùm kín.

Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Cái lạnh đầu mùa len lỏi qua từng góc phố, thay đổi thói quen trang phục của người dân khi ra đường. Nhiều phụ huynh và học sinh đã chủ động trang bị thêm áo ấm trước khi bước ra phố.

Người dân Thanh Hóa khoác áo, quàng khăn trong cái lạnh đầu mùa

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với mưa, trong ngày 9/11 toàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, thời tiết chuyển lạnh, nền nhiệt giảm, người dân cần chủ động các biện pháp giữ ấm khi ra đường, đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Hoàng Đông

Từ khóa:

#dân Thanh Hóa #Không khí lạnh #Trang phục #Thời tiết #Thay đổi #Thái #sáng #đông người

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