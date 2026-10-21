Người dân Tam Lư xuống đồng thu hoạch lúa nếp Cay Nọi

Sau hơn 5 tháng trồng, chăm sóc, ngày 21/10, UBND xã Tam Lư đã tổ chức thu hoạch mô hình trồng lúa nếp Cay Nọi theo hướng hữu cơ, gắn với phương thức sản xuất truyền thống và liên kết bao tiêu sản phẩm tại bản Sại.

Mô hình này được UBND xã Tam Lư triển khai từ tháng 6/2026, với tổng diện tích 12 ha, thu hút 145 hộ dân tham gia. Thông qua mô hình, vừa tìm hướng đi mới phát triển kinh tế bền vững, cải thiện và nâng cao thu nhập, vừa nhằm khuyến khích bà con thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái đồng ruộng.

Quá trình thực hiện, xã Tam Lư thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Đồng thời hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc cây theo quy trình sản xuất hữu cơ.

Trong buổi sáng nay, UBND xã Tam Lư đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng giúp người dân thu hoạch lúa. Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư Chu Đình Trọng đã xuống đồng thu hoạch lúa cùng bà con nông dân.

Ông Trọng cho biết: Do phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và chăm sóc đúng kỹ thuật, cây lúa nếp Cay Nọi sinh trưởng và phát triển tốt. Năng suất ước đạt 56 tạ - 58 tạ/ha.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Tam Lư xuống đồng, cùng người dân thu hoạch lúa nếp Cay Nọi.

Với người dân, cây lúa nếp Cay Nọi đạt năng suất cao trên đồng đất quê mình đã mở ra hướng đi mới tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Bởi loại nếp này dẻo mềm, hương thơm tự nhiên thanh dịu, giá trị dinh dưỡng cao, đang được thị trường ưa chuộng, với giá bán từ 35 nghìn đến 50 nghìn đồng/kg (tùy từng thời điểm), cao hơn hẳn lúa gạo thông thường.

Chị Lữ Thị Thược (SN 1988) ở bản Sại, xã Tam Lư (người trong ảnh) cho biết: “Vụ đầu tiên trồng đã được mùa, gạo Cay Nọi lại đang được giá, chúng tôi mừng lắm. Bà con chúng tôi cảm ơn lãnh đạo xã đã tìm cây trồng và cách làm mới để nâng cao thu nhập. Sang năm tới, gia đình tôi sẽ mở rộng thêm diện tích trồng giống lúa này”.

Theo thông tin từ UBND xã Tam Lư, xã đã liên kết với các đơn vị, sẵn sàng thu mua, bao tiêu sản phẩm cho bà con. Đồng thời hoàn thiện các bước trình tự, thủ tục để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận gạo nếp Cay Nọi là sản phẩm OCOP của địa phương. Thông qua đó nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đỗ Đức - Minh Huệ