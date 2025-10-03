Người dân được khai thác thông tin trên trang điện tử về giấy phép lái xe

Ngày 3/10, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin một số nội dung liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe người dân cần biết.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, khi tham gia giao thông, ngoài việc sử dụng thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dân được khai thác thông tin trên trang thông tin điện tử về giấy phép lái xe (http://gplx.csgt.bca.gov.vn) hoặc ứng dụng VNetraffic.

Việc sử dụng dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh cấp đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân, từng bước hạn chế tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Liên quan đến phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết mức phí, lệ phí này theo quy định của Bộ Tài chính.

Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) là 135 nghìn đồng/lần. Phí thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A, B1: Sát hạch lý thuyết 60 nghìn đồng/lần, sát hạch thực hành 70 nghìn đồng/lần.

Phí thi sát hạch lái xe ôtô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE: Sát hạch lý thuyết 100 nghìn đồng/lần, sát hạch thực hành trong hình 350 nghìn đồng/lần, sát hạch thực hành trên đường giao thông 80 nghìn đồng/lần, sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100 nghìn đồng/lần.

Ngoài các khoản phí và lệ phí nêu trên, Hội đồng sát hạch không thu thêm bất kỳ loại phí, lệ phí nào khác.

Khi tham gia sát hạch, nếu phát hiện Trung tâm đào tạo, Trung tâm sát hạch thu thêm các khoản tiền, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người dân kịp thời thông tin về đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông địa phương và của Cục Cảnh sát giao thông (số điện thoại trực ban của Cục: 069 2342 608 , 0995 676 767 )./.

Theo TTXVN