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“Face ảo” mọc như nấm sau “drama”

Văn Hùng - Nguyên Mai
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(Baothanhhoa.vn) - Mỗi drama nổ ra, ngay lập tức, người dùng tò mò search tài khoản mạng xã hội của nhân vật chính. Nhưng lúc này, nick thật - ảo lẫn lộn buộc người dùng phải thật "tỉnh" mới có thể nhận ra.

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