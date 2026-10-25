Ngoại trưởng Ba Lan kêu gọi tăng hỗ trợ Ukraine trước mùa Đông

Ngày 24/10, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski kêu gọi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ nhân đạo và thiết bị năng lượng cho Ukraine trước mùa Đông, đồng thời nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu suy giảm vào năm sau nếu Ukraine vượt qua được mùa Đông sắp tới.

Phát biểu tại một sự kiện ở miền Bắc Ba Lan, ông Sikorski cho rằng chiến tuyến dài khoảng 1.200 km tại Ukraine hiện cơ bản không thay đổi, trong khi chiến dịch tiến công của Nga bị đình trệ trong bối cảnh quân đội nước này chịu tổn thất ngày càng lớn.

Theo Ngoại trưởng Ba Lan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện dựa vào hai yếu tố để tiếp tục gây sức ép với Ukraine, gồm khả năng huy động thêm nhân lực và tác động của mùa Đông. Ông cho rằng Moskva đang tiến hành một phần hoạt động huy động lực lượng và có thể kỳ vọng việc bổ sung khoảng 200.000 quân sẽ giúp tạo đột phá trên chiến trường.

Ông Sikorski kêu gọi người dân Ba Lan và các nước châu Âu tăng viện trợ nhân đạo cho Ukraine, trong đó ưu tiên các thiết bị phục vụ cung cấp điện và sưởi ấm như máy phát điện. Theo ông, việc giúp Ukraine duy trì khả năng cung cấp điện và sưởi ấm sẽ có ý nghĩa quan trọng trong những tháng mùa Đông. Ông đồng thời cho rằng khả năng Ukraine duy trì sức chống chịu qua mùa Đông có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trên chiến trường.

Ba Lan cũng đang thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ năng lượng cho Ukraine. Trong tuần qua, chiến dịch gây quỹ “Hơi ấm từ Ba Lan cho Kiev” được khởi động trở lại nhằm quyên góp tiền mua máy phát điện cho thủ đô Ukraine. Theo TVP, chiến dịch năm nay đặt mục tiêu huy động 10 triệu zloty, tương đương khoảng 2,5 triệu euro.

Những lời kêu gọi của ông Sikorski được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn đối với hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng năng lượng. Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết nước này không còn tên lửa đánh chặn Patriot dự trữ để chuyển cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các thành viên NATO khác hỗ trợ Kiev năng lực phòng không cần thiết.

Trong khi đó, Ba Lan tiếp tục khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời cho rằng châu Âu cần duy trì sức ép đối với Nga và bảo đảm hỗ trợ cho Kiev trong thời gian tới.

Vân Bình