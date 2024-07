Nghĩa cử cao đẹp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Đây chính là tấm lòng, là tình cảm, là tâm nguyện và trách nhiệm cao cả của cán bộ, công nhân viên của các công ty, doanh nghiệp đối với cộng đồng và những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh.

Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa bàn giao nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho gia đình ông Lương Văn Kỳ, xã Thanh Kỳ (Như Thanh).

Với phương châm: Thương hiệu của một doanh nghiệp được tạo dựng không chỉ bởi doanh thu cao, xuất khẩu lớn, đóng góp cho ngân sách Nhà nước nhiều, mà còn phải là doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội..., Công ty Xi măng Long Sơn đã nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Điều này không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất mà còn góp phần nâng cao giá trị tinh thần, lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ năm 2018 đến nay, Công ty Xi măng Long Sơn phối hợp với các cấp, ngành và chính quyền các địa phương hỗ trợ xây dựng trên 500 căn nhà tình thương, nhà Khăn quàng đỏ, nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước... Công ty cũng phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công ty nhận phụng dưỡng suốt đời cho 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Triệu Sơn. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, là những hành động đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) cũng luôn quan tâm tới công tác từ thiện, an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2023, Agribank Thanh Hóa đã tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, cụ thể là: Tài trợ 7,5 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc); hỗ trợ xây dựng 7 nhà tình nghĩa trị giá 430 triệu đồng tặng các hộ nghèo; tặng gần 10 nghìn suất quà tết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trị giá 1,5 tỷ đồng; chi các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội khác gần 1 tỷ đồng... Cùng với đó, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã trao 2,1 tỷ đồng, tương ứng với 4.200 suất quà cho người nghèo và gia đình chính sách... Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2024, Agribank Thanh Hóa đã trao tặng hàng chục suất quà cho các đối tượng thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Agribank Thanh Hóa đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng và Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi thân nhân các gia đình liệt sĩ, cán bộ là thương binh đang công tác tại các chi nhánh trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Để góp phần chung tay cùng xã hội chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình chính sách, hằng năm Công ty CP Mía đường Lam Sơn đều dành một khoản lợi nhuận từ sản xuất, kinh doanh để tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, công ty đã phối hợp với MTTQ huyện Thọ Xuân, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Thanh Hóa, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng, các trung tâm bảo trợ xã hội... để thăm, chúc tết và tặng quà nhân dịp lễ, tết và 27/7. Theo đó, đoàn đã trao 260 suất quà với tổng trị giá trên 78 triệu đồng; tặng quà và trao tiền phụng dưỡng quý I, II, III năm 2024 cho 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng do công ty đang phụng dưỡng với tổng số tiền trên 97 triệu đồng.

Còn nhiều các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn tham gia, làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” như: Công ty Xăng dầu Thanh Hóa, Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa, Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Công ty CP Dược Vật tư y tế Thanh Hóa... Ngoài công tác tri ân, nuôi dưỡng, việc quy tập, tìm mộ liệt sĩ cũng không ngừng được các doanh nghiệp quan tâm. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trọng tâm là thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện có hiệu quả, thiết thực phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách có nhiều khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, người có công hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa; làm tốt chương trình xây nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Những nỗ lực của các doanh nghiệp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và yêu thương giữa các thành viên trong cộng đồng. Phong trào này không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi người, mỗi doanh nghiệp tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Bài và ảnh: Trần Hằng