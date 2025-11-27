Nghị định mới của Chính phủ yêu cầu người dân chủ động cập nhật thông tin thuê bao

Cập nhật thông tin thuê bao (TTTB) di động đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết và bắt buộc đối với mọi người dân đang sử dụng dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, đặc biệt với nhóm khách hàng đăng ký thông tin thuê bao theo chứng minh nhân dân 9 số đã hết hiệu lực.

Thực hiện lộ trình quản lý chặt chẽ thông tin thuê bao di động trên toàn quốc, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2024/NĐ-CP và Luật Căn cước 26/2023/QH15, quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ viễn thông trong việc đảm bảo thông tin đăng ký chính xác, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhân viên Viettel hướng dẫn khách hàng cập nhật thông tin thuê bao

Việc cập nhật thông tin thuê bao mang lại nhiều lợi ích thiết thực và trực tiếp cho mỗi người dùng. Trước hết, việc “bảo vệ SIM chính chủ” giúp bảo đảm tính chính xác của cơ sở dữ liệu thuê bao, đồng thời tăng cường bảo mật thông tin cá nhân giúp người dân có thể dễ dàng chứng minh quyền sở hữu số điện thoại trong các trường hợp xảy ra tranh chấp, hoặc khi cần hỗ trợ khôi phục SIM bị mất, hỏng hay bị khóa. Quan trọng hơn, cập nhật đúng thông tin góp phần bảo vệ thuê bao và toàn bộ các tài khoản, dịch vụ số đang liên kết với số điện thoại đó - bao gồm ngân hàng, mạng xã hội, ví điện tử, email và nhiều dịch vụ quan trọng khác.

Để được bảo vệ dữ liệu liên quan đến thuê bao cá nhân, người dân cần cập nhật eKYC khuôn mặt, xác thực bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip có đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công An, đồng thời tích hợp hệ sinh thái tất cả các dịch vụ Viettel/số thuê bao Viettel khách hàng đang sử dụng để quản lý.

Khách hàng có thể tự cập nhật thông tin thuê bao qua ứng dụng MyViettel

Theo đó, Viettel lưu ý hai nhóm khách hàng cần ưu tiên thực hiện cập nhật thông tin ngay lập tức:

. Nhóm khách hàng đang có thông tin thuê bao sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số trên hệ thống đã hết hiệu lực do đó cần cập nhật thông tin theo số Căn cước công dân mới để đảm bảo tính pháp lý.

. Nhóm khách hàng thông tin giấy tờ bị sai lệch: Khách hàng có thể tự kiểm tra bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: TTTB_số giấy tờ gửi đến 1414. Nếu thông tin nhận về chưa chuẩn so với giấy tờ tùy thân hiện tại, khách hàng cần thay đổi lại thông tin thuê bao.

Để hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ này một cách thuận tiện nhất, Viettel đã triển khai nhiều kênh hỗ trợ kỹ thuật số và trực tiếp. Khách hàng có thể dễ dàng thực hiện cập nhật ngay tại nhà thông qua ứng dụng MyViettel bằng cách đăng nhập, tìm mục "Chuẩn hóa thông tin" và làm theo hướng dẫn chụp ảnh CCCD, ảnh chân dung và xác nhận thông tin. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mang theo CCCD đến bất kỳ Cửa hàng/Điểm giao dịch Viettel gần nhất để được nhân viên hỗ trợ trực tiếp, hoặc liên hệ Tổng đài 198 để được hướng dẫn quy trình kiểm tra và cập nhật thông tin chi tiết.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc cập nhật thông tin thuê bao không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân. Viettel khuyến nghị khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra và hoàn thiện thông tin của mình để đảm bảo dịch vụ được duy trì liên tục và phù hợp với các quy định của Chính phủ. Sự chủ động của người dân trong thời điểm này sẽ góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch và bền vững cho cộng đồng.

Quyết Thắng