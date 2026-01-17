Nghệ sĩ trẻ Anh Tú sáng tác ca khúc về Đảng quang vinh

Hotline: 0822.173.636   |

“Thưa Đảng quang vinh, con đã nghe từ ngày xưa, khi lúc ông con xung phong. 1930, khi toàn dân dậy sóng, khi dòng người trông mong, Bắc-Nam chung một lòng.”

Ca sỹ Anh Tú biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đó là câu mở đầu bài hát “Thưa Đảng” do ca sỹ Anh Tú (Voi Bản Đôn) sáng tác và trình bày trong chương trình nghệ thuật chính luận “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Sự kiện do Ban biên tập Tạp chí Cộng Sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam, tổ chức nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ca khúc này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nam ca sỹ khi anh lựa chọn thể hiện tiếng nói nội tâm của một người trẻ trước những sự kiện trọng đại của dân tộc. Trước đó, Anh Tú đã cho ra mắt các ca khúc do anh tự sáng tác hòa vào niềm vui chung của các đại lễ A50 - A80 của đất nước: “Người là Hồ Chí Minh,” “Giữa hòa bình” ...

Anh Tú xem đó là vinh dự và cũng là sự cống hiến của người nghệ sỹ đối với Tổ quốc. Đứng trên sân khấu chính luận, giữa bối cảnh lịch sử và chính trị đặc biệt, Anh Tú ý thức rõ trách nhiệm của mình khi âm nhạc không chỉ để trình diễn trên sân khấu, mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước.

Anh Tú lựa chọn thể hiện tiếng nói nội tâm của một người trẻ trước những sự kiện trọng đại của dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Anh Tú cho rằng mỗi nghệ sỹ có một con đường nghệ thuật riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước. Theo anh, khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững, càng có ý nghĩa và giá trị.

“Thưa Đảng” được Anh Tú sáng tác với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của nam nghệ sỹ đối với lịch sử cách mạng Việt Nam dẫn dắt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở phần mở đầu, bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc-Nam chung một lòng. Những câu hát giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu lịch sử, gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng sự hiên ngang, anh dũng hy sinh và kiên cường bất khuất của nhiều thế hệ đi trước.

Phần điệp khúc là sự khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thông điệp đoàn kết, đại đoàn kết được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và với niềm tin chung.

Anh Tú không đặt ra những lời hứa lớn lao trên bước đường làm nghề sắp tới. Thay vào đó, anh chọn cách sống tử tế, lành mạnh và làm nghề nghiêm túc. Với anh, niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng và Nhà nước được thể hiện qua từng hành động cụ thể, từ việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn hình ảnh nghệ sỹ, đến việc tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội./.

