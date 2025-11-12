Ngày 12/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá

Đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá và dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 12/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đảm bảo tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công

Trước đó, ngày 3/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá số 16/2023/QH15 nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ hệ thống pháp luật hiện hành với định hướng: Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính; Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước từ ngày 01/7/2025 và tổ chức các đơn vị hành chính địa phương thành hai cấp; Kết thúc hoạt động Thanh tra các bộ để sắp xếp, tổ chức lại thành các cục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo lĩnh vực thuộc Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của Luật này với hệ thống pháp luật, phù hợp với các cam kết quốc tế.

Các nội dung tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15, gồm: Sửa đổi quy định về chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá; Sửa đổi tên một số hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và thẩm quyền, hình thức định giá; Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra chuyên ngành về giá để thống nhất với pháp luật về thanh tra; Sửa đổi, bổ sung tên gọi của các bộ, ngành gắn với thẩm quyền quản lý nhà nước về giá bị thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước...

Dự thảo luật cũng bổ sung một số nội dung về dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ số tập trung, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, lược bỏ, sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo hướng lược bỏ điều kiện không cần thiết, đơn giản hóa điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá để tạo thuận lợi cho các tổ chức thực hiện. Bãi bỏ khoản 13 Điều 14 quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính đối với hoạt động thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá để đồng bộ với Luật Thanh tra năm 2025.

Về phân quyền, phân cấp, dự thảo Luật tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền, để đảm bảo thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công; tăng cường tính chủ động, đảm bảo điều chỉnh linh hoạt, kịp thời của địa phương, đơn vị.

Theo VTV