Ngân hàng Nhà nước họp với các tổ chức tín dụng, yêu cầu giảm lãi suất

Ngay sau khi ban hành Văn bản số 608 ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sáng nay 19/10 đã họp với các tổ chức tín dụng, yêu cầu giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn làm việc với lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại sáng 19/10. Ảnh: Thời báo Ngân hàng

Ngày 19/10, tại Hà Nội, NHNN tổ chức cuộc họp với các tổ chức tín dụng (TCTD) về triển khai các giải pháp hoạt động ngân hàng, dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn.

Yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất

Cuộc họp diễn ra ngay sau khi NHNN ban hành Văn bản số 608 ngày 18/10/2026, yêu cầu các TCTD triển khai những nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng điều chỉnh giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn an ninh tài chính - tiền tệ. Các ngân hàng đồng thời phải giảm lãi suất cho vay, tập trung mức giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Tại cuộc họp, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, tính đến cuối tuần qua, huy động vốn tăng 11,22%, trong khi tín dụng tăng 11,44%.

Theo Thống đốc, tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn khiến nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng, khác với giai đoạn trước khi tín dụng tăng chậm hơn. Diễn biến này cũng cho thấy ngành ngân hàng đang tích cực cung ứng vốn cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Thống đốc nhấn mạnh, những nội dung được triển khai tới hệ thống ngân hàng trong cuối tuần qua có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an ninh tiền tệ và an toàn hệ thống TCTD lên hàng đầu.

Bài toán đặt ra với ngành ngân hàng không chỉ là cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, mà còn phải giảm chi phí vốn, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống.

Hướng tín dụng vào sản xuất, không đánh đổi chất lượng

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, các ngân hàng thương mại đã thống nhất tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai đồng bộ các giải pháp giảm lãi suất; không chạy đua tăng lãi suất huy động, đồng thời giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp và người dân.

Văn bản số 608 cũng yêu cầu các TCTD hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; tập trung cấp tín dụng cho các công trình, dự án trọng điểm có tính khả thi, cùng những ngành, lĩnh vực cần khuyến khích theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các lĩnh vực được chú trọng gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giáo dục và đào tạo, công nghiệp văn hóa.

"Đối với các dự án quy mô lớn, NHNN yêu cầu tăng cường cho vay hợp vốn, phát huy khả năng phối hợp giữa các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn. Tuy nhiên, việc mở rộng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản và năng lực quản trị rủi ro.

Các TCTD phải kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn; tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô cho vay. Đồng thời, các ngân hàng cần bảo đảm cân đối giữa huy động vốn và tín dụng, đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ các giới hạn an toàn trong hoạt động", Thống đốc nhấn mạnh.

Thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các ngân hàng; chủ động điều hành chính sách tiền tệ, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo về lãi suất cũng sẽ được tăng cường; các hành vi vi phạm trong huy động vốn và cấp tín dụng sẽ bị xử lý nghiêm.

Giảm lãi suất, khơi thông dòng vốn nhưng không buông lỏng điều kiện tín dụng là yêu cầu xuyên suốt, nhằm vừa hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vừa giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định thị trường tiền tệ.

Các ngân hàng cam kết giảm lãi suất huy động và cho vay

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, các ngân hàng cam kết điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn; tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn thị trường tiền tệ. Đối với lãi suất cho vay, các ngân hàng sẽ tập trung giảm lãi suất đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Để tạo dư địa giảm lãi suất, các tổ chức tín dụng sẽ tập trung tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm giảm chi phí vốn cho khách hàng.

Từ hôm nay ngày 19/10, nhiều ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất huy động và cho vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, ngân hàng này dành 70.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi từ tháng 8/2026 đến năm 2028, với lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn. Agribank dự kiến sử dụng khoảng 2.000 tỷ đồng nguồn lực tài chính để chia sẻ chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Không riêng Agribank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng cam kết giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Theo lãnh đạo Vietcombank, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng chỉ chiếm khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng, cho thấy dư địa và nhu cầu hỗ trợ vốn cho khu vực này còn lớn.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi trên toàn hệ thống từ ngày 15/10/2026. Lãi suất cho vay từ 6%/năm, giảm tới 2%/năm so với mức lãi suất thông thường, tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn. Chương trình áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, tập trung vào những ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của Chính phủ. Khách hàng tham gia phải đáp ứng các điều kiện của chương trình và quy định cấp tín dụng của BIDV.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/ngan-hang-nha-nuoc-hop-voi-cac-to-chuc-tin-dung-yeu-cau-giam-lai-suat-102261019120819748.htm