Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Ngăn chặn chiếu đèn laser, máy bay không người lái uy hiếp an toàn bay

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý nguy cơ mất an toàn như sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, thả diều, máy bay không người lái uy hiếp an toàn bay.

Ngăn chặn chiếu đèn laser, máy bay không người lái uy hiếp an toàn bay

Các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý nguy cơ mất an toàn như sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, thả diều, máy bay không người lái uy hiếp an toàn bay.

Ngăn chặn chiếu đèn laser, máy bay không người lái uy hiếp an toàn bay

Những hành vi thả diều gần đường băng tại Nội Bài đã ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam cần đánh giá toàn diện năng lực giám sát an toàn hàng không, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giám sát viên theo yêu cầu phát triển của thị trường và quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).

Cục Hàng không phải khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay và đề án Trung tâm dữ liệu an toàn hàng không, tạo cơ sở cho việc chia sẻ thông tin, chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro.

“Công tác giám sát an toàn phải được triển khai quyết liệt, cả thường xuyên lẫn đột xuất, đối với hãng hàng không, đơn vị dịch vụ và cảng hàng không. Các hành vi vi phạm gây uy hiếp an toàn sẽ bị xử lý nghiêm,” lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý nguy cơ mất an toàn như sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, thả diều, máy bay không người lái và các chướng ngại vật vi phạm độ cao tĩnh không.

Các địa phương cũng phải kiểm soát chim, động vật hoang dã và vật nuôi quanh khu vực sân bay, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn, an ninh hàng không cho người dân, đặc biệt ở khu vực lân cận cảng hàng không và các tuyến đường tiếp cận.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống, thiết bị bảo đảm hoạt động bay, phòng ngừa rủi ro khi áp dụng phương thức khai thác mới, đồng thời đào tạo, tập huấn, diễn tập thực chiến để nâng cao năng lực ứng phó sự cố.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn phối hợp chặt với các cơ quan liên quan nhằm ngăn chặn nguy cơ can thiệp bất hợp pháp bằng thiết bị bay không người lái; thường xuyên kiểm tra đường băng, đường lăn, sân đỗ, bảo đảm không có vật ngoại lai và khắc phục kịp thời sự cố hư hỏng.

Đối với các hãng hàng không, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn diện việc tuân thủ quy định, tiêu chuẩn an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ khởi hành; bảo đảm hoạt động bảo dưỡng, khai thác tàu bay đúng chuẩn; chuẩn bị nguồn nhân lực, công nghệ phù hợp với kế hoạch phát triển đội tàu bay; đồng thời quán triệt đội ngũ phi công tuân thủ tuyệt đối quy trình khai thác, đặc biệt trong giai đoạn lăn, cất và hạ cánh./.

Theo Vietnam+

Từ khóa:

#Máy bay không người lái #Cục hàng không Việt Nam #Uy hiếp #ngăn chặn #Cảng hàng không #triển khai quyết liệt #Bộ xây dựng #Địa phương #nguy cơ mất an toàn #Thả diều

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chính sách thiết thực, niềm tin lan tỏa

Chính sách thiết thực, niềm tin lan tỏa

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/6/2025, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND với nội dung mang tính đột phá: Miễn toàn bộ phí, lệ phí cho tất cả thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thông qua dịch vụ công (DVC) trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND...
Bảo vệ hành lang an toàn đê điều

Bảo vệ hành lang an toàn đê điều

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hệ thống đê điều từ lâu đã được coi là lá chắn vững chắc, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc bảo vệ hành lang an...
Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thiệu Trung đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở hạ tầng và không ngừng nâng cao phong cách, tinh thần trách nhiệm phục...
Vận hành an toàn công trình thủy điện trên sông Mã

Vận hành an toàn công trình thủy điện trên sông Mã

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, ngành công thương, các đơn vị khai thác thủy điện cùng chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp bảo đảm an toàn các công trình thủy điện trên sông...
Vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Xây dựng Đảng
Nhằm chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và bảo đảm hệ thống dịch vụ công (DVC) vận hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long