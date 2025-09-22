Ngăn chặn chiếu đèn laser, máy bay không người lái uy hiếp an toàn bay

Các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý nguy cơ mất an toàn như sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, thả diều, máy bay không người lái uy hiếp an toàn bay.

Những hành vi thả diều gần đường băng tại Nội Bài đã ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam cần đánh giá toàn diện năng lực giám sát an toàn hàng không, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giám sát viên theo yêu cầu phát triển của thị trường và quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).

Cục Hàng không phải khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay và đề án Trung tâm dữ liệu an toàn hàng không, tạo cơ sở cho việc chia sẻ thông tin, chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro.

“Công tác giám sát an toàn phải được triển khai quyết liệt, cả thường xuyên lẫn đột xuất, đối với hãng hàng không, đơn vị dịch vụ và cảng hàng không. Các hành vi vi phạm gây uy hiếp an toàn sẽ bị xử lý nghiêm,” lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý nguy cơ mất an toàn như sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, thả diều, máy bay không người lái và các chướng ngại vật vi phạm độ cao tĩnh không.

Các địa phương cũng phải kiểm soát chim, động vật hoang dã và vật nuôi quanh khu vực sân bay, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn, an ninh hàng không cho người dân, đặc biệt ở khu vực lân cận cảng hàng không và các tuyến đường tiếp cận.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống, thiết bị bảo đảm hoạt động bay, phòng ngừa rủi ro khi áp dụng phương thức khai thác mới, đồng thời đào tạo, tập huấn, diễn tập thực chiến để nâng cao năng lực ứng phó sự cố.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn phối hợp chặt với các cơ quan liên quan nhằm ngăn chặn nguy cơ can thiệp bất hợp pháp bằng thiết bị bay không người lái; thường xuyên kiểm tra đường băng, đường lăn, sân đỗ, bảo đảm không có vật ngoại lai và khắc phục kịp thời sự cố hư hỏng.

Đối với các hãng hàng không, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn diện việc tuân thủ quy định, tiêu chuẩn an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ khởi hành; bảo đảm hoạt động bảo dưỡng, khai thác tàu bay đúng chuẩn; chuẩn bị nguồn nhân lực, công nghệ phù hợp với kế hoạch phát triển đội tàu bay; đồng thời quán triệt đội ngũ phi công tuân thủ tuyệt đối quy trình khai thác, đặc biệt trong giai đoạn lăn, cất và hạ cánh./.

Theo Vietnam+