Nga và Ấn Độ thúc đẩy nâng cấp tên lửa hành trình BrahMos

Tập đoàn BrahMos Aerospace, liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, đang nghiên cứu nâng cấp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, đồng thời phát triển các phiên bản mới nhằm mở rộng tầm bắn, tăng tính linh hoạt trong triển khai và đáp ứng nhu cầu của các lực lượng vũ trang.

Trả lời truyền thông Ấn Độ, Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc BrahMos Aerospace Jaiteerth Joshi cho biết doanh nghiệp đang cải tiến các thông số kỹ thuật và tính năng tác chiến của tên lửa, đồng thời nghiên cứu những biến thể mới. BrahMos được đặt tên theo hai dòng sông Brahmaputra của Ấn Độ và Moskva của Nga.

Theo thông tin được công bố, tên lửa BrahMos ban đầu có tầm bắn khoảng 290 km, mang đầu đạn nặng 200-300 kg và đạt tốc độ gần gấp ba lần tốc độ âm thanh. Qua các chương trình nâng cấp, dòng tên lửa này đã được phát triển thành nhiều phiên bản phóng từ mặt đất, tàu chiến và máy bay.

Một trọng tâm hiện nay là phát triển phiên bản BrahMos-NG có kích thước và khối lượng nhỏ hơn, cho phép trang bị trên nhiều loại máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay Tejas do Ấn Độ sản xuất. Phiên bản này dự kiến được giới thiệu nguyên mẫu trong giai đoạn 2027-2028. Ngoài ra, doanh nghiệp đang nghiên cứu phương án phát triển biến thể có tầm bắn lên tới 1.500 km, hiện vẫn ở giai đoạn ý tưởng, cùng dự án BrahMos-II sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng siêu thanh, hướng tới tốc độ Mach 5.

BrahMos cũng thu hút sự quan tâm từ thị trường quốc tế. Philippines đã ký hợp đồng mua tên lửa trị giá 375 triệu USD năm 2022. Theo bài viết, Ấn Độ xác nhận thỏa thuận cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam trong tháng 6/2026.

Trong bối cảnh nhu cầu được dự báo tăng, doanh nghiệp đang mở rộng năng lực sản xuất và mạng lưới cung ứng tại Ấn Độ. Dự án BrahMos được xem là một trong những chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng quan trọng giữa Moskva và New Delhi, đồng thời hỗ trợ mục tiêu mở rộng xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các phiên bản mới và khả năng thương mại hóa vẫn phụ thuộc vào quá trình phát triển, thử nghiệm và các thỏa thuận liên quan.

Lê Hà.