Nga – Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ, hướng tới đàm phán hòa bình

Nga và Ukraine vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky (tỉnh Kherson) do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian. Động thái nhân đạo này cũng mở đường cho tuyên bố tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi vào đầu tháng tới.

Ngày 23/10 (giờ địa phương), Nhà Trắng và giới chức cấp cao cả Nga và Ukraine đồng loạt xác nhận một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ quan trọng đã được thiết lập tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson- vùng lãnh thổ hiện do lực lượng Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine.

Đáng chú ý, thỏa thuận này đạt được thông qua vai trò trung gian hòa giải trực tiếp của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, đánh dấu một tiền lệ hiếm hoi trong nỗ lực ngoại giao nhân đạo giữa các bên xung đột.

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, lệnh ngừng bắn sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29/10 tới (phía Bộ Tổng tham mưu Nga tuyên bố triển khai các biện pháp kỹ thuật từ 4h00 ngày 27/10, giờ Moscow). Thỏa thuận cho phép mở một hành lang nhân đạo thường trực, đưa lương thực, thực phẩm, nước sạch và vật tư y tế vào thành phố, đồng thời tổ chức sơ tán an toàn cho dân thường.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhấn mạnh tình hình tại Oleshky đang cực kỳ nghiêm trọng khi thành phố bị mắc kẹt ngay trên tuyến đầu chiến sự kể từ năm 2022 và chịu tổn thất nặng nề sau sự cố vỡ đập Kakhovka. Hiện Oleshky chỉ còn khoảng 1.700 đến 2.000 người sinh sống, phần lớn là người cao tuổi và khoảng 50 trẻ em, đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng sinh tồn do thiếu thốn y tế và đường xá bị gài dày đặc mìn.

Đệ nhất phu nhân Mỹ tuyên bố: "Những cư dân muốn sơ tán sẽ nhận được sự hỗ trợ phối hợp để chuyển đến điểm đến mong muốn. Một số người muốn sang Nga và những người khác muốn về phía Ukraine. Sự tham gia của các tổ chức truyền thông khách quan sẽ đảm bảo nguyện vọng của từng gia đình được tôn trọng."

Phản hồi trước động thái này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hoan nghênh sự đóng góp của bà Melania Trump, đồng thời xác nhận Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho chiến dịch nhân đạo.

Về phía Ukraine, Ủy viên Dmytro Lubinets và Trưởng đoàn đàm phán David Arakhamia cũng gửi lời cảm ơn tới Đệ nhất phu nhân Mỹ, gọi đây là nỗ lực quan trọng nhằm cứu sống dân thường.

Cùng ngày 23/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sau cuộc làm việc với phái viên Mỹ rằng: Các cuộc đàm phán hòa bình ba bên cấp chuyên viên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) vào đầu tháng 11 tới.

Trước đó, vào ngày 21/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tiếp Phái viên Mỹ Steve Witkoff và chấp thuận đề xuất nối lại các cuộc đối thoại ba bên này.

Nhật Lệ