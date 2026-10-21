NASA phát triển phương tiện thám hiểm Mặt Trăng

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang thúc đẩy phát triển các phương tiện di chuyển trên bề mặt Mặt Trăng, từ xe tự hành tìm kiếm tài nguyên đến xe địa hình chở phi hành gia, nhằm chuẩn bị cho các sứ mệnh Artemis và kế hoạch xây dựng căn cứ Mặt Trăng trong tương lai.

Ngày 20/10, NASA cập nhật tiến độ phát triển các phương tiện di chuyển trên bề mặt Mặt Trăng, trong đó có xe tự hành VIPER, được thiết kế để khảo sát khu vực cực Nam, đặc biệt là những miệng hố luôn nằm trong bóng tối, nơi có thể chứa nước đóng băng.

Theo kế hoạch, VIPER dự kiến thực hiện sứ mệnh vào năm 2027 bằng tàu đổ bộ Blue Moon Mark 1 của công ty Blue Origin. Xe sẽ di chuyển hơn 30 km, thu thập dữ liệu về nhiệt độ, điều kiện chiếu sáng và địa hình, qua đó giúp các nhà khoa học đánh giá sự phân bố của nước và tiềm năng khai thác tài nguyên tại chỗ.

Song song với đó, NASA đang phát triển xe địa hình Mặt Trăng (LTV) chở người, với sự tham gia của hai doanh nghiệp Astrolab và Lunar Outpost. Phương tiện này sẽ hỗ trợ phi hành gia di chuyển xa hơn, khảo sát địa chất, thu thập mẫu vật và vận chuyển thiết bị khoa học. Xe cũng có thể được điều khiển từ xa để khảo sát, lập bản đồ bề mặt trước khi con người tiếp cận.

Theo thiết kế, LTV có thể di chuyển tới 10 km sau mỗi lần sạc, hỗ trợ tối đa ba chuyến đi bộ ngoài không gian trong mỗi sứ mệnh Artemis và vận chuyển tối đa 80 kg mẫu vật cùng thiết bị nghiên cứu.

Ngoài ra, Blue Origin dự kiến vận chuyển các robot thám hiểm tới khu vực cực Nam Mặt Trăng vào năm 2028 trong khuôn khổ chương trình vận chuyển hàng hóa thương mại lên Mặt Trăng của NASA.

Ông Robert Pickle, Giám đốc Văn phòng Di chuyển trên bề mặt thuộc Chương trình Căn cứ Mặt Trăng của NASA, cho biết các phương tiện tự hành có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, vận hành và mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ những chuyến thám hiểm dài ngày.

Việc phát triển cả xe tự hành và xe chở người được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng khảo sát tài nguyên, hỗ trợ phi hành gia và tạo nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu, xây dựng cơ sở hạ tầng trên Mặt Trăng trong tương lai.

Minh Phương