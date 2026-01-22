Nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng I trong lĩnh vực sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản. Với phương châm “Người bệnh là trung tâm - Nhân viên y tế là then chốt”, bệnh viện từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh và khu vực.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hoàn thiện hệ thống xét nghiệm nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Giám đốc bệnh viện Hoàng Văn Việt cho biết, những năm qua tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức bệnh viện luôn xác định phát triển chuyên môn kỹ thuật cao là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bệnh viện tập trung đầu tư đồng bộ từ nguồn nhân lực, trang thiết bị đến quy trình chuyên môn, lấy chất lượng điều trị và sự an toàn của người bệnh làm thước đo. Mỗi kỹ thuật mới được triển khai đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm chuyển tuyến và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ y tế của bệnh viện đã luôn nỗ lực vượt qua thách thức, từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc. Qua các giai đoạn phát triển, cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và ngành y tế, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa không ngừng được củng cố về tổ chức, nhân lực và trang thiết bị, trở thành địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hàng triệu phụ nữ và trẻ em.

Một trong những lĩnh vực tạo dấu ấn rõ nét của bệnh viện là hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bệnh viện là một trong những đơn vị sớm triển khai IVF tại khu vực Bắc Trung bộ và liên tục cập nhật các kỹ thuật tiên tiến như IVF/ICSI, đông phôi nhanh, xin trứng, hỗ trợ phôi thoát màng, nuôi phôi ngày 3 và ngày 5, sinh thiết phôi, sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGT), TESE... Nhờ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện đã mang lại hạnh phúc làm cha mẹ cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn.

Chị Ng.Th.H ở phường Hạc Thành chia sẻ: "Vợ chồng tôi hiếm muộn nhiều năm, từng đi khám ở nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Nhờ các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa tư vấn, điều trị và thực hiện IVF, gia đình tôi đã đón con đầu lòng khỏe mạnh. Chúng tôi rất biết ơn đội ngũ y, bác sĩ tận tâm, chuyên nghiệp".

Song song với hỗ trợ sinh sản, phẫu thuật nội soi phụ khoa là thế mạnh nổi bật của bệnh viện. Được triển khai từ năm 1999, đến nay phẫu thuật nội soi đã trở thành kỹ thuật thường quy với hàng chục bác sĩ làm chủ các kỹ thuật như phẫu thuật u buồng trứng, xử trí thai ngoài tử cung, phẫu thuật nội soi trong vô sinh, soi buồng tử cung, cắt tử cung... Việc ưu tiên áp dụng phẫu thuật nội soi giúp giảm xâm lấn, hạn chế đau đớn, rút ngắn thời gian nằm viện, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị.

Bà L.Th.T ở xã Hoằng Hóa cho biết: Tôi được phẫu thuật nội soi u buồng trứng tại bệnh viện. Quá trình điều trị nhẹ nhàng, ít đau, hồi phục nhanh. Các y, bác sĩ chăm sóc chu đáo, hướng dẫn tận tình nên tôi rất yên tâm.

Cùng với phát triển kỹ thuật chuyên môn, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đặc biệt chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại. Nhiều hệ thống siêu âm thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đàn hồi mô được đưa vào sử dụng, hỗ trợ phát hiện sớm các bất thường thai nhi cũng như các bệnh lý chuyên sâu ở phụ nữ. Trong lĩnh vực sàng lọc trước sinh, bệnh viện triển khai đầy đủ các gói sàng lọc theo từng giai đoạn thai kỳ, kết hợp kỹ thuật chọc ối an toàn, chính xác, giúp phát hiện sớm các bất thường di truyền. Điều này góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số, giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh.

Bên cạnh đó, bệnh viện phát triển đầy đủ các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé theo hướng liên tục, nhân văn và lấy người bệnh làm trung tâm. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai hiệu quả như chăm sóc sau mổ theo quy trình chuẩn, chiếu tia plasma vết mổ và cuống rốn sơ sinh, sàng lọc sơ sinh bằng lấy máu gót chân, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng... Không chỉ tập trung điều trị, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa còn tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc bà mẹ, trẻ em tại cộng đồng. Các chương trình khám sàng lọc, tư vấn tiền hôn nhân, tư vấn trước sinh được triển khai rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

Một yếu tố quan trọng làm nên thành công của bệnh viện là đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm với nghề. Ban giám đốc bệnh viện luôn chú trọng công tác đào tạo, cử cán bộ tham gia các khóa học chuyên sâu trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới.

Với gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa không chỉ khẳng định vị thế là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng I, mà còn từng bước vươn lên trở thành trung tâm chuyên sâu về sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản của khu vực Bắc Trung bộ.

Bài và ảnh: Hà Thu