Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), với 92,6% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 438/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,60%, như vậy Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với 4 Chương, 30 Điều với nhiều điểm mới như tăng giảm trừ gia cảnh, điều chỉnh biểu thuế lũy tiến và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh lên mức phù hợp hơn.

Luật nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng. Cụ thể, mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng (thay vì 11 triệu đồng hiện nay); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng lên 6,2 triệu đồng/tháng (thay vì 4,4 triệu đồng hiện nay); Luật giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh các mức này trong tương lai dựa trên biến động của giá cả và thu nhập, đảm bảo linh hoạt phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội.

Luật cũng giảm thuế suất cho người làm công ăn lương ở các bậc thu nhập trung bình. Biểu thuế lũy tiến từng phần đã được điều chỉnh lại để giảm nghĩa vụ thuế và tránh việc tăng thuế đột ngột giữa các bậc.

Biểu thuế đã được chỉnh lý theo hướng giảm thuế suất ở một số bậc nhằm đảm bảo tính hợp lý, tránh tăng đột ngột và tạo động lực cho người lao động.

Cụ thể, giảm mức thuế suất 15% ở bậc 2 xuống 10% và thuế suất 25% ở bậc 3 xuống 20%.

Một trong những quy định thu hút sự quan tâm thảo luận của các đại biểu Quốc hội với dự thảo Luật là chính sách thuế cho hộ kinh doanh.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật được Quốc hội thông qua đã nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế. Theo đó, điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu. Đồng thời điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng tương ứng lên 500 triệu.

Bên cạnh đó, bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng.

Áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm. Đồng thời, quy định các cá nhân này được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Để góp phần quản lý thị trường vàng và chống đầu cơ, Luật quy định thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi người dân tích trữ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế. Những cá nhân mua bán vàng mục đích tiết kiệm, cất giữ dưới ngưỡng này sẽ không bị đánh thuế.

Luật cũng mở rộng nhiều đối tượng được miễn thuế nhằm khuyến khích lao động và đổi mới sáng tạo, như miễn thuế 100% đối với phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ (thay vì chỉ miễn phần trả cao hơn như trước đây); miễn thuế 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân lực công nghệ cao, nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu tín chỉ carbon, trái phiếu xanh.

Luật dự kiến có hiệu lực chung từ ngày 1/7/2026. Tuy nhiên, để người dân sớm được hưởng lợi từ việc tăng mức giảm trừ gia cảnh và giảm thuế suất, các quy định liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh sẽ được áp dụng sớm hơn, ngay từ ngày 1/1/2026.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) đánh giá nâng mức giảm trừ gia cảnh là tích cực, giảm gánh nặng cho người làm công và hộ kinh doanh nhỏ.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, việc điều chỉnh bậc thuế, kéo giãn khoảng cách giữa các bậc và giảm thuế suất ở một số bậc thấp hơn là một bước đi đúng hướng, thể hiện sự thấu hiểu đối với bối cảnh thu nhập, chi phí đang có nhiều biến động mạnh.

Trong bối cảnh giá cả tiêu dùng, chi phí sinh hoạt, chi phí giáo dục, y tế đều tăng, thì việc chính sách thuế không điều chỉnh sẽ tạo áp lực rất lớn cho hàng triệu người lao động.

“Những điều chỉnh lần này góp phần giảm đáng kể gánh nặng thuế, tăng thu nhập khả dụng và từ đó thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, chúng ta cũng đang tiến gần hơn với thông lệ quốc tế, nơi bậc thuế và ngưỡng tính thuế thường được cập nhật định kỳ theo lạm phát,” đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.

Liên quan đến việc chuyển sang thu thuế dựa trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) cho nhóm doanh thu dưới 3 tỷ đồng thay vì thu từ đồng đầu tiên, đại biểu đánh giá đây là một động thái cải cách mạnh mẽ, tiến bộ và phản ánh đúng bản chất của thuế: đánh vào thu nhập thực, chứ không phải doanh thu gộp.

Với hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt nhóm dưới 3 tỷ đồng doanh thu, khoản chi phí đầu vào chiếm tỷ trọng rất lớn. Nếu thu thuế theo doanh thu từ đồng đầu tiên như hiện hành thì không phản ánh được sức chịu thuế của họ, tạo cảm giác chưa thực sự công bằng./.

