Nâng cao hiệu quả đầu tư công từ các công trình, dự án ở xã Biện Thượng

Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công được giao, xã Biện Thượng đang tập trung triển khai các công trình, dự án, ưu tiên những hạng mục thiết yếu, trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đẩy nhanh tiến độ giải ngân, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, giám sát, bảo đảm các công trình phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Dự án xây dựng Trường THCS Vĩnh An đang được khẩn trương hoàn thiện nhằm bảo đảm điều kiện dạy và học của nhà trường.

Ưu tiên nguồn lực cho những công trình thiết yếu

Với địa bàn rộng, dân số đông, hệ thống hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng bộ, Biện Thượng xác định đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã là 146,747 tỷ đồng. Đến ngày 30/10/2026, địa phương đã giải ngân 122,141 tỷ đồng, đạt 83,23% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Trong tổng số 37 công trình, dự án, có 23 công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, 14 công trình đang triển khai. Các dự án tập trung vào giao thông, thủy lợi, hạ tầng khu dân cư, giáo dục và phát triển quỹ đất.

Quy mô đầu tư lớn trong khi nhu cầu hoàn thiện hạ tầng trên địa bàn còn nhiều, đòi hỏi địa phương phải tính toán kỹ việc lựa chọn công trình, bố trí và sử dụng nguồn vốn. Theo đó, xã chú trọng rà soát mức độ cấp thiết, sự phù hợp với quy hoạch, số lượng người dân được hưởng lợi, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối vốn và tổ chức thực hiện. Đối với khoảng 15 dự án chuyển tiếp được tiếp nhận sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương ưu tiên rà soát, hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai, nhất là những công trình có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm. Cùng với đó, xã triển khai 22 dự án đầu tư mới, tập trung vào các công trình giáo dục, giao thông, hạ tầng khu dân cư, tái định cư và tạo quỹ đất. Việc bố trí vốn được cân nhắc theo khả năng thực hiện, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian hoàn thành dự án. Hiệu quả đầu tư được thể hiện qua những công trình gắn trực tiếp với nhu cầu của người dân.

Điển hình là công trình cải tạo tuyến đường từ cổng làng Bồng Hạ đi đê sông Mã. Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối khu dân cư với Quốc lộ 217, tuyến đê sông Mã và các khu vực sản xuất. Sau khi được cải tạo, việc đi lại, đưa đón học sinh và vận chuyển vật tư nông nghiệp, nông sản của người dân thuận lợi hơn. Tuyến đường cũng tạo điều kiện để máy móc, thiết bị tiếp cận đồng ruộng, phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Tân, ở thôn Bồng Hạ, cho biết: “Trước đây, đường đi lại khó khăn, nhất là những ngày mưa, việc vận chuyển nông sản và đưa đón con em đến trường gặp nhiều bất tiện. Từ khi tuyến đường được cải tạo, người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn. Chúng tôi rất phấn khởi vì công trình đáp ứng đúng nhu cầu của bà con”.

Bên cạnh giao thông, xã quan tâm đầu tư các công trình bảo đảm an toàn dân sinh và nâng cao chất lượng dịch vụ thiết yếu. Công trình xử lý sự cố sạt lở bờ sông Mã hạ lưu Cầu Xuôi được triển khai nhằm hạn chế xói lở, bảo vệ đất đai, khu vực sản xuất và các công trình hạ tầng liên quan. Trong lĩnh vực giáo dục, dự án xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Minh được đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập của trẻ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Cùng với lựa chọn công trình ưu tiên, Biện Thượng chú trọng quản lý đầu tư ngay từ khâu chuẩn bị dự án. Việc đề xuất đầu tư phải làm rõ sự cần thiết, quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư, cán bộ chuyên môn và đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình. Công tác nghiệm thu, thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế, bảo đảm chất lượng và đúng quy định. Địa phương cũng phát huy vai trò giám sát của Nhân dân thông qua Ủy ban MTTQ và ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Những vấn đề liên quan đến chất lượng thi công, hệ thống thoát nước, cao độ mặt đường, vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt được người dân phản ánh để chủ đầu tư, nhà thầu kịp thời kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn gặp khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và khả năng cân đối ngân sách. Một số dự án chuyển tiếp sau sáp nhập đơn vị hành chính cần rà soát, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, đất đai, quy hoạch, nguồn vốn. Đối với những dự án liên quan đến nhiều hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng cần thêm thời gian tuyên truyền, vận động và giải quyết các kiến nghị.

Trước thực tế đó, xã tập trung rà soát khó khăn theo từng dự án, chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền. Công tác đối thoại, công khai chính sách và vận động người dân bàn giao mặt bằng được tăng cường nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND xã Biện Thượng Trịnh Việt Cường cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án chuyển tiếp; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và giải ngân nguồn vốn đủ điều kiện. Trong kế hoạch đầu tư tiếp theo, xã sẽ rà soát nhu cầu, xác định thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình có tính kết nối, tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống Nhân dân; đồng thời nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, giám sát thi công và quản lý công trình sau đầu tư. Cùng với đó, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai góp phần tăng khả năng cân đối ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bài và ảnh: Tô Hà