Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ xã Hoằng Lộc

Xác định tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng ủy xã Hoằng Lộc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Buổi sinh hoạt định kỳ tại chi bộ thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Lộc.

Đảng bộ xã Hoằng Lộc hiện có gần 1.700 đảng viên sinh hoạt tại 42 tổ chức đảng trực thuộc. Trước yêu cầu ngày càng cao trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và XDNTM, Đảng ủy xã xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung sinh hoạt được định hướng sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, khắc phục tình trạng dàn trải, chung chung, đồng thời phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Việc sinh hoạt gắn với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Nguyên Thành cho biết, cùng với đổi mới nội dung, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy định hướng nội dung từ sớm; bí thư chi bộ chủ động xây dựng chương trình, gợi mở những vấn đề cần thảo luận; đảng viên nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến đóng góp. Việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong cung cấp tài liệu, hỗ trợ quản lý sinh hoạt góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác Đảng.

Từ định hướng của Đảng ủy, nhiều chi bộ đã chủ động đưa những vấn đề thiết thực của địa phương vào sinh hoạt, phát huy trách nhiệm của đảng viên trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Theo Bí thư Chi bộ thôn Phúc Lộc Lê Thị Thọ, việc đưa những vấn đề cụ thể của thôn vào sinh hoạt giúp đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Qua thảo luận, nhiều giải pháp cụ thể được đề xuất nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân. Điển hình như, nhờ sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, năm qua, thôn đã huy động hơn 400 triệu đồng để bê tông hóa, nhựa hóa 1.000m đường giao thông và xây dựng 400m cống rãnh.

Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Hoằng Lộc chú trọng gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế. Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng lương thực có hạt của xã đạt 9.745,4 tấn, bằng 103,7% kế hoạch tỉnh giao. Diện tích cây trồng liên kết theo chuỗi giá trị đạt 57ha; chuyển đổi 198ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác; tích tụ 47ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong đó có 7ha ứng dụng công nghệ cao.

Những kết quả trên cho thấy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong định hướng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương. Qua đó, tạo cơ sở để củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, Đảng bộ xã Hoằng Lộc còn gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đây vừa là yêu cầu trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy và trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 7.976 hồ sơ; 100% hồ sơ được công khai tiến độ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,67%.

Cùng với đó, xã chủ động ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa địa phương. Ngày 6/9, phiên livestream với chủ đề “Bảng Môn Đình - Từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai” được tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động truyền thông số nhằm lan tỏa bản sắc văn hóa, con người Hoằng Lộc. Qua đó, địa phương từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả vận động, tập hợp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển.

Những kết quả đạt được khẳng định vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo, cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn. Thời gian tới, Đảng ủy xã Hoằng Lộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Phan Nga