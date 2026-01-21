Nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần cùng UBND tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Chiều 21/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2025, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với diễn biến phức tạp của thiên tai, thời tiết, khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai kịp thời các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường theo dõi, đôn đốc, nâng cao chất lượng phối hợp và hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hành chính – hậu cần và xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã thảo luận, làm rõ thêm kết quả đạt được; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Song song với đó, đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2025, khẳng định những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; đề cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường tính dự báo, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời, tập trung khắc phục tồn tại, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với nâng cao hiệu quả xử lý công việc; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó góp phần cùng UBND tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh trao Huân chương lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Minh, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị đã công bố quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Minh, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các phòng, đơn vị trực thuộc UBND và cá nhân đạt thành tích xuất sắc; Bằng khen của Chủ tịch UBND cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Việt Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các phòng, đơn vị trực thuộc UBND và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh ký giao ước thi đua năm 2026.

Minh Hằng