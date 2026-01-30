Nam Định sớm giành vé vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á; Patrik Lê Giang nhập tịch thành công

Vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất thể thao Việt Nam tại Cúp Chiến thắng 2025; Thái Lan thắng đậm, ĐT futsal Việt Nam giành vé sớm vào tứ kết châu Á; Real Madrid nhắm Unai Emery thay thế Arbeloa sau chuỗi thành tích thất vọng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (30/1).

Vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất thể thao Việt Nam tại Cúp Chiến thắng 2025

Tối 29/1, lễ trao giải Cúp Chiến thắng 2025 đã diễn ra đầy cảm xúc, tôn vinh những cá nhân và tập thể tiêu biểu sau một năm bùng nổ của thể thao nước nhà.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh lần thứ 2 liên tiếp là VĐV xuất sắc nhất năm của Cúp chiến thắng. Ảnh: VCT

Bộ môn bắn súng thắng lớn khi xạ thủ Hà Minh Thành nhận giải VĐV nam xuất sắc nhất, trong khi Trịnh Thu Vinh - người con của quê hương Thanh Hóa đang đầu quân cho thể thao Công an Nhân dân - có năm thứ hai liên tiếp được vinh danh là VĐV nữ xuất sắc nhất năm.

Bóng đá cũng chiếm trọn tâm điểm khi HLV Kim Sang-sik nhận giải Chuyên gia nước ngoài xuất sắc nhất. Đặc biệt, tiền đạo trẻ Đình Bắc không chỉ đoạt giải VĐV trẻ xuất sắc nhất mà hình ảnh anh đội mũ cối cho HLV Kim sau tấm HCV SEA Games 33 còn được bình chọn là “Khoảnh khắc của năm”.

Ông Kim Sang Sik đã trở thành HLV nước ngoài xuất sắc nhất. (Ảnh: VCT)

Ngoài ra, đội tuyển U22 Việt Nam cũng vinh dự nhận giải Đội tuyển của năm sau những thành công vang dội.

Nguyễn Xuân Son lập cú đúp, Nam Định sớm giành vé vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Tối 29/1, CLB Nam Định đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Lion City Sailors (Singapore).

Xuân Son thăng hoa sau khi trở lại từ chấn thương nặng. (Ảnh: CLB Nam Định).

Sau hiệp 1 dẫn trước nhờ siêu phẩm của Caio Cesar, đội bóng thành Nam đã bùng nổ trong hiệp hai với màn trình diễn chói sáng của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Chân sút số 14 đã tận dụng tối đa các cơ hội từ đường kiến tạo của Tuấn Anh và Lâm Ti Phông để hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi 3-0. Với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, Nam Định chính thức giành vé vào bán kết sớm một vòng đấu.

Nam Định sớm giành vé vào bán kết Cúp các CLB Đông Nam Á.

Cá nhân Xuân Son cũng vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng, đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ sau chấn thương.

Patrik Lê Giang nhập tịch thành công: Thêm lựa chọn đẳng cấp cho khung gỗ ĐT Việt Nam

Ngày 28/1, Chủ tịch nước đã chính thức ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ môn Patrik Lê Giang.

Patrik Lê Giang trở thành công dân Việt Nam.

Sau 3 năm khẳng định năng lực tại V.League, thủ thành sinh năm 1992 đã hoàn tất tâm nguyện trở thành công dân Việt Nam. Đây là kết quả từ những nỗ lực bền bỉ của anh và sự tạo điều kiện từ Luật Quốc tịch mới năm 2025, nhằm thu hút các tài năng gốc Việt đóng góp cho thể thao nước nhà.

Việc có thêm Patrik Lê Giang giúp HLV Kim Sang-sik sở hữu dàn thủ môn “khủng” chưa từng có với những cái tên đẳng cấp như Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. Sự bổ sung này cực kỳ kịp thời khi ĐT Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3 tới.

Patrik Lê Giang có 3 năm cống hiến tại V.League.

Với kinh nghiệm dày dạn từ môi trường bóng đá châu Âu, Patrik Lê Giang được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho vị trí số 1 trong khung gỗ đội tuyển.

Thái Lan thắng đậm, ĐT futsal Việt Nam giành vé sớm vào tứ kết châu Á

Sau chiến thắng 2-0 trước Lebanon vào chiều 29/1, ĐT futsal Việt Nam đã chính thức giành vé vào tứ kết giải châu Á sớm một vòng đấu.

Futsal Thái Lan thắng đậm 6-1 trước Kuwait. (Ảnh: AFC)

Kết quả này được định đoạt nhờ việc Thái Lan đè bẹp Kuwait với tỷ số 6-1 ở trận đấu sau đó. Ngôi sao Osamanmusa đã tỏa sáng rực rỡ với cú poker (4 bàn thắng) giúp “Voi chiến” khẳng định sức mạnh tuyệt đối.

Hiện tại, cả Việt Nam và Thái Lan đều có 6 điểm, chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng B. Trận derby Đông Nam Á ở lượt cuối sẽ quyết định trực tiếp ngôi đầu bảng này.

Real Madrid nhắm Unai Emery thay thế Arbeloa sau chuỗi thành tích thất vọng

Chỉ 3 tuần sau khi bổ nhiệm Alvaro Arbeloa thay thế Xabi Alonso, ban lãnh đạo Real Madrid đã bắt đầu tìm kiếm ứng viên mới do thành tích sa sút nghiêm trọng. Việc bị loại khỏi Cúp Nhà vua và văng khỏi top 8 Champions League sau trận thua thảm 2-4 trước Benfica khiến Chủ tịch Florentino Perez vô cùng tức giận.

Chủ tịch Perez tức giận Real Madrid thua thảm Benfica. (Ảnh: Defensa)

Dù Arbeloa được kỳ vọng mang lại năng lượng mới, nhưng sự thiếu ổn định của đội bóng khiến tương lai của ông trở nên bất định. Hiện tại, Real Madrid đã có những liên hệ ban đầu với Unai Emery (Aston Villa) như một “phương án B” sáng giá để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabeu vào cuối mùa giải này.

