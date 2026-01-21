Mỹ sẽ cắt giảm khoảng 200 vị trí trong bộ máy NATO

Mỹ đang lên kế hoạch cắt giảm khoảng 200 vị trí nhân sự tại một số cơ quan chỉ huy và điều phối quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh liên minh quân sự này đối mặt với những căng thẳng ngoại giao sâu sắc và ngày càng gia tăng lo ngại tại châu Âu về mức độ cam kết lâu dài của Washington.

Cờ NATO và cờ Mỹ được đặt trên bàn khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Tổng thư ký NATO Mark Rutte gặp nhau tại Lầu Năm Góc ở Washington, DC, Mỹ, ngày 24 tháng 4 năm 2025. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin Mỹ và châu Âu, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo quyết định này tới một số thủ đô châu Âu. Động thái sẽ tác động trực tiếp tới các đơn vị phụ trách lập kế hoạch quân sự, phối hợp tác chiến và chia sẻ tình báo của NATO, bao gồm Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO đặt tại Anh, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm NATO tại Brussels và STRIKFORNATO ở Bồ Đào Nha – cơ quan giám sát một số hoạt động hải quân của liên minh. Ngoài ra, một số cơ cấu tương tự khác cũng nằm trong diện điều chỉnh.

Dù các nguồn tin không nêu rõ lý do cụ thể, kế hoạch cắt giảm này được cho là phù hợp với định hướng chiến lược của chính quyền Trump nhằm chuyển trọng tâm nguồn lực quân sự sang Tây Bán cầu. Tổng cộng hiện có khoảng 400 nhân sự Mỹ làm việc tại các đơn vị NATO bị ảnh hưởng, và con số này dự kiến sẽ giảm gần một nửa, chủ yếu thông qua việc không bổ sung người thay thế khi các vị trí hiện tại kết thúc nhiệm kỳ, thay vì rút quân hàng loạt.

Những binh sĩ Mỹ tới Ba Lan nhằm tăng cường lực lượng cho các đồng minh NATO ở Đông Âu. Ảnh: France 24

Xét về quy mô, động thái này không làm thay đổi đáng kể sự hiện diện quân sự tổng thể của Mỹ tại châu Âu, nơi hiện có khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đồn trú, gần một nửa trong số đó đóng tại Đức. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay, việc cắt giảm nhân sự tại các trung tâm chỉ huy mang ý nghĩa biểu tượng lớn, làm gia tăng tâm lý bất an trong nội bộ NATO.

Những lo ngại này càng trở nên rõ nét khi Tổng thống Trump gần đây đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép nhằm giành quyền kiểm soát Greenland – lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch, một thành viên NATO. Động thái này làm dấy lên kịch bản chưa từng có về tranh chấp lãnh thổ ngay trong nội bộ liên minh.

Phản hồi trước thông tin trên, một quan chức NATO khẳng định việc Mỹ điều chỉnh nhân sự là điều không hiếm gặp, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu hiện vẫn ở mức cao nhất trong nhiều năm.

Vân Bình

Nguồn: Reuters