Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu một số nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh và các lãnh sự quán trực thuộc rời Saudi Arabia. Quyết định được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công gây thương vong và trong bối cảnh Washington lo ngại tình hình có thể tiếp tục leo thang.

Trong cảnh báo đi lại mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia, gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại. Cơ quan này cảnh báo tình hình có thể nhanh chóng mở rộng ra ngoài khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh từng bị hư hại nghiêm trọng khi xung đột Iran bùng phát hồi tháng 2 và phải duy trì hoạt động với số lượng nhân viên hạn chế trong nhiều tháng. Washington cho biết việc rút bớt nhân sự hiện chỉ áp dụng tại Saudi Arabia, song các đại sứ quán Mỹ ở những quốc gia vùng Vịnh khác cũng sẽ điều chỉnh nhân sự tạm thời do đang hoạt động theo chế độ hạn chế.

Cùng ngày, Bộ Năng lượng Saudi Arabia thông báo mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị đánh chặn đã khiến hai người thiệt mạng và hai người bị thương tại một mỏ dầu do tập đoàn Aramco vận hành ở phía đông nam nước này. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cũng cho biết đã đánh chặn và phá hủy 5 máy bay không người lái được phóng về phía nước này, trong đó có các mục tiêu trên không phận thành phố Medina và khu vực phía Đông.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công tiếp diễn, Ai Cập đã phát đi thông điệp ủng hộ Saudi Arabia nhưng đồng thời xác định rõ giới hạn can dự quân sự. Theo Phủ Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi ngày 21/10 tuyên bố Cairo chỉ hỗ trợ Riyadh bảo vệ lãnh thổ và biên giới, không tham gia các chiến dịch tấn công nhằm vào Yemen.

Ông Sisi cũng tuyên bố Ai Cập sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của các quốc gia Arab khác nếu nhận được đề nghị. Tuy nhiên, hoạt động quân sự của Cairo sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi bảo vệ lãnh thổ Ai Cập hoặc quốc gia Arab cần được hỗ trợ bảo đảm an ninh và ổn định.

Trước đó, ngày 19/10, Quốc hội Ai Cập đã hoãn đến ngày 26/10 việc bỏ phiếu về đề xuất cho phép quân đội hỗ trợ Saudi Arabia nếu Riyadh yêu cầu. Động thái này cho thấy khả năng can dự của Cairo vẫn đang được cân nhắc, trong khi chính phủ nước này chưa đưa ra cam kết tham gia một chiến dịch quân sự tại Yemen.

Ai Cập và Saudi Arabia có quan hệ chiến lược, kinh tế chặt chẽ. Cairo từng tham gia liên quân do Riyadh dẫn đầu can thiệp vào Yemen năm 2015 nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận chống lực lượng Houthi, nhưng chỉ đóng vai trò hạn chế trong các hoạt động tác chiến.

Thúy Hà