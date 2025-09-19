Mỹ phủ quyết Nghị quyết Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza

Với 14 phiếu thuận và 1 phiếu chống của Mỹ, Hội đồng Bảo an đã không thể thông qua nghị quyết nêu trên, trong đó cũng yêu cầu Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ cho người dân tại khu vực này.

Binh sỹ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/9, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do nhóm 10 nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đệ trình yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện, lâu dài tại Gaza và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, với 14 phiếu thuận và 1 phiếu chống của Mỹ, Hội đồng Bảo an đã không thể thông qua nghị quyết nêu trên, trong đó cũng yêu cầu Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ, đảm bảo việc phân phối hàng viện trợ an toàn và thông suốt cho người dân tại khu vực này.

Bà Morgan Ortagus, cố vấn chính sách cấp cao của Mỹ, cho biết phái đoàn nước này dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn nghị quyết do văn bản “không lên án phong trào Hamas của Palestine hay thừa nhận quyền tự vệ của Israel, đồng thời nghị quyết còn hợp pháp hóa một cách sai trái những câu chuyện sai sự thật theo hướng có lợi cho Hamas.”

Bà Morgan cũng cho rằng các thành viên Hội đồng Bảo an đã “phớt lờ” cảnh báo của Mỹ về giọng điệu “không thể chấp nhận được” liên quan tới vấn đề này. Algeria, một trong những nước bảo trợ chính của nghị quyết, đã bày tỏ sự thất vọng trước một thất bại khác của Hội đồng Bảo an đối với Gaza.

Kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an đã làm nổi bật sự cô lập của Mỹ và Israel trên trường quốc tế liên quan đến cuộc chiến kéo dài gần 2 năm qua ở Gaza.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới khai mạc Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, nơi vấn đề Gaza sẽ là một chủ đề chính và nhiều đồng minh lớn của Washington dự kiến tuyên bố công nhận một Nhà nước Palestine độc lập.

Đó sẽ là những bước đi mang tính biểu tượng và có nguy cơ gây chia rẽ hơn nữa giữa Mỹ và các đồng minh then chốt như Anh-Pháp xoay quanh vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng Israel-Palestine.

Theo TTXVN