Mỹ phát cảnh báo hàng không tại khu vực đông Thái Bình Dương

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành hàng loạt Thông báo gửi phi công (NOTAM), cảnh báo các hãng hàng không và tổ bay về những rủi ro tiềm tàng khi hoạt động tại không phận phía nam nước Mỹ và khu vực đông Thái Bình Dương, trong bối cảnh xuất hiện các “hoạt động quân sự”.

Mỹ phát cảnh báo hàng không tại khu vực đông Thái Bình Dương do các hoạt động quân sự. Ảnh: AP.

Theo FAA, các cảnh báo bắt đầu được công bố từ ngày 16/1 (giờ Mỹ) và sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày. NOTAM nêu rõ có nguy cơ đối với máy bay ở mọi độ cao, bao gồm cả các giai đoạn bay quá cảnh, cất cánh và hạ cánh, đồng thời khuyến cáo các hãng hàng không tăng cường thận trọng khi lập kế hoạch bay.

Phạm vi cảnh báo trải rộng trên không phận của Mexico, các quốc gia Trung Mỹ, Colombia, Ecuador, cũng như một số khu vực trên vùng trời đông Thái Bình Dương. FAA không nêu chi tiết bản chất các hoạt động quân sự, song cho biết các thông báo mang tính phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho hàng không dân dụng.

Phản ứng trước cảnh báo của FAA, chính phủ Mexico khẳng định thông báo chỉ mang tính phòng ngừa và không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng nội địa, không áp đặt hạn chế hay thay đổi nào đối với không phận Mexico hoặc các hãng hàng không hoạt động tại đây.

Các hãng hàng không quốc tế và điều hành bay đang được khuyến cáo kiểm tra kỹ các Thông báo gửi phi công NOTAM trước khi lập kế hoạch chuyến bay, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp dịch vụ điều hành không lưu để giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh các diễn biến an ninh và quân sự tiếp tục biến động.

Mỹ gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực Tây bán cầu. Ảnh: Zuma Press.

Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực Tây bán cầu. Trong hơn 4 tháng qua, Washington đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy tại Thái Bình Dương và vùng biển Caribe. Theo phía Mỹ, ít nhất 35 tàu đã bị phá hủy trong các chiến dịch này, với hơn 100 người thiệt mạng. Căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang sau khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Venezuela hồi đầu tháng, bao gồm các đợt không kích quy mô lớn và một chiến dịch đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

