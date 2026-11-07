Mỹ: Làn sóng từ chức gia tăng sau bầu cử giữa kỳ

Bộ Tư pháp Mỹ vừa ghi nhận thêm hàng loạt quan chức cấp cao nộp đơn xin từ chức, báo hiệu những thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo sau khi kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ được công bố.

Ngày 6/11, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận hai quan chức hàng đầu là Trưởng bộ phận An ninh Quốc gia John Eisenberg và Công tố viên liên bang khu vực Nam Florida Jason Reding Quiñones đã chính thức rời vị trí. Động thái này diễn ra ngay sau khi Trưởng bộ phận Quyền công dân Harmeet Dhillon tuyên bố từ chức một ngày trước đó, đánh dấu làn sóng rời đi gia tăng của các nhân sự cấp cao tại cơ quan này.

Ông Jason Reding Quiñones- người đảm nhiệm vị trí Công tố viên liên bang khu vực Nam Florida từ năm ngoái- là người phụ trách các cuộc điều tra liên quan đến việc xử lý hồ sơ và quy trình tố tụng trước đây. Trước khi rời nhiệm sở, văn phòng của ông Quiñones đã thực hiện một số vụ tố tụng quan trọng liên quan đến các hồ sơ hình sự khu vực Mỹ Latinh và tội phạm xuyên quốc gia.

Trong khi đó, ông John Eisenberg, người nhậm chức Trưởng bộ phận An ninh Quốc gia từ tháng 6/2025, phụ trách các vụ án liên quan đến tình báo, chống phản gián, an ninh mạng và kiểm soát xuất khẩu. Trong thời gian tại vị, cơ quan này đã xử lý nhiều hồ sơ pháp lý phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia và các vụ việc nhạy cảm được dư luận quan tâm.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche đã phát đi tuyên bố ghi nhận những đóng góp của các quan chức vừa rời nhiệm sở trong quá trình công tác, đặc biệt trong nỗ lực thực thi pháp luật và duy trì an ninh.

Bên cạnh những trường hợp đã rời nhiệm sở, một số vị trí quan trọng khác trong chính quyền Mỹ cũng xuất hiện những đồn đoán về khả năng thay đổi nhân sự.

Tại Bộ Quốc phòng, đài CBS News ngày 4/11 dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã tham khảo ý kiến một số cố vấn về việc liệu có nên tiếp tục giữ ông Pete Hegseth ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng hay không. Thông tin xuất hiện sau khi đảng Cộng hòa chịu thất bại trong bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh cách điều hành cuộc chiến với Iran trở thành một trong những vấn đề gây tranh luận.

Tuy nhiên, các nguồn tin của CBS News cho biết ông Trump chưa đưa ra quyết định thay thế ông Hegseth. Sau đó, Tổng thống Mỹ công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng phải lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng ông có kế hoạch rời chính quyền để chuẩn bị cho cuộc đua tổng thống năm 2028. Trả lời New York Times ngày 5/11, ông Rubio khẳng định kế hoạch của mình là tiếp tục phục vụ chính quyền Tổng thống Trump đến hết nhiệm kỳ.

Những diễn biến trên cho thấy các thay đổi nhân sự đang trở thành vấn đề đáng chú ý trong chính quyền Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Nhật Lệ