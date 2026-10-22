Mỹ, Israel tính tấn công Iran ngắn ngày với cường độ cao

Quân đội Mỹ và Israel đang đẩy mạnh chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, với kịch bản tấn công ngắn ngày nhưng có cường độ cao. Theo The New York Times ngày 21/10, các phương án tác chiến đã được xây dựng, song quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Báo The New York Times dẫn các các nguồn tin, cho biết quân đội hai nước đã tăng cường diễn tập, trong đó có các chuyến bay qua Iraq để luyện tập phương án tiếp cận và thực hiện các đòn không kích. Những mục tiêu được cân nhắc có thể bao gồm cơ sở hạt nhân, kho tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và hạ tầng năng lượng của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Israel trong tuần này để thảo luận về khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới. Trong kịch bản nhằm vào chương trình hạt nhân Iran, quân đội hai nước có thể nhắm tới núi Pickaxe, nơi có một cơ sở được xây dựng sâu dưới lòng đất.

Tuy nhiên, khả năng Mỹ nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn vẫn chưa chắc chắn. Theo The New York Times, Tổng thống Trump đã nhiều lần bác bỏ các phương án đưa Mỹ trở lại những hoạt động tác chiến quy mô lớn trong năm nay. Đầu tháng 10, ông tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, với lý do hai bên đang tiến hành “các cuộc thảo luận mang tính xây dựng”.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức an ninh cấp cao của Iran ngày 21/10 cảnh báo Tehran sẽ coi các cơ sở phục vụ hoạt động chính trị của Mỹ và hạ tầng của những quốc gia tham gia cuộc chiến mới chống Iran là “mục tiêu hợp pháp” nếu các quan chức Iran bị ám sát hoặc dân thường thiệt mạng. Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời quan chức này cho biết Tehran cũng nhận định rằng, Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, đồng thời không tin tưởng các động thái ngoại giao của Washington.

Nguồn tin cũng cho biết Iran ngày càng cho rằng chính sách Trung Đông của Washington chịu ảnh hưởng lớn từ Israel, qua đó cản trở khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Phía Iran cáo buộc các ưu tiên của Israel đang chi phối chính sách khu vực của Tổng thống Trump.

Tehran coi lệnh phong tỏa kinh tế và hải quân của Mỹ, cùng các hạn chế đối với không phận Iran, là sự tiếp nối của chiến dịch quân sự bắt đầu ngày 28/2. Theo quan chức an ninh Iran, sức ép trong nước đang gia tăng, buộc chính quyền phải cân nhắc “hành động quyết đoán” nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa, với lý do thực hiện quyền tự vệ.

Thúy Hà