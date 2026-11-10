Mỹ đẩy nhanh triển khai hệ thống chống UAV

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang triển khai các biện pháp nhằm đẩy nhanh việc đưa vào sử dụng các hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh các mối đe dọa từ loại phương tiện này ngày càng gia tăng.

Nhiều cơ quan của chính phủ Mỹ, trong đó có Lầu Năm Góc cùng các Bộ Giao thông Vận tải, Năng lượng và Tư pháp, đã ký một bản ghi nhớ nhằm đánh giá các công nghệ chống UAV và nhanh chóng triển khai những hệ thống này để bảo đảm an toàn hàng không, đồng thời ứng phó với các quan ngại về an ninh quốc gia.

Trong thông báo công bố ngày 9/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết các cơ quan tham gia sáng kiến này gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Năng lượng và Bộ Tư pháp, dưới sự chỉ đạo của Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy nhấn mạnh Washington đang triển khai cách tiếp cận chủ động, huy động sự phối hợp của toàn bộ chính phủ nhằm bảo vệ không phận Mỹ trước những mối đe dọa mới trong thế kỷ XXI. Ông cho rằng việc tập hợp các cơ quan liên bang sẽ giúp tăng cường năng lực ứng phó với các UAV hoạt động trái phép, qua đó bảo đảm an toàn hàng không cho hành khách.

Theo FAA, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan này và Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) để phát triển những hệ thống mới có khả năng phát hiện, theo dõi, vô hiệu hóa hoặc giành quyền kiểm soát các UAV nguy hiểm hoặc không được cấp phép.

Trong khi đó, Tổng Chưởng lý Mỹ Todd Blanche cho biết, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ 5 người đàn ông vào mùa Hè vừa qua, bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng UAV gắn chất nổ tại và xung quanh một sự kiện ở Nhà Trắng thu hút hàng nghìn khách tham dự.

Ông Blanche khẳng định Bộ Tư pháp đang phối hợp với các cơ quan liên bang để ứng phó với nguy cơ UAV xâm nhập trái phép, truy tố những đối tượng gây nguy hiểm cho cộng đồng và bảo đảm an ninh cho không phận Mỹ.

Động thái của chính phủ Mỹ được đưa ra vài ngày sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các năng lực chống UAV với chi phí hợp lý. NATO đã cam kết đầu tư hơn 40 tỷ USD vào lĩnh vực này trong 5 năm tới.

Thúy Hà