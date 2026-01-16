Mỹ công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống y tế

Ngày 15/1 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố Kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe Vĩ đại (The Great Healthcare Plan), kèm theo một thông điệp video trình bày các giải pháp cụ thể nhằm hạ thấp chi phí y tế cho toàn thể người dân và cải tổ sâu rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia này.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe Vĩ đại được xây dựng trên những nền tảng thực tiễn nhằm giải quyết trực diện các nguyên nhân khiến chi phí y tế tăng cao trong nhiều thập niên.

Trọng tâm đầu tiên của kế hoạch là việc vĩnh viễn hạ giá thuốc kê theo đơn bằng cách đưa sáng kiến “quốc gia được ưu đãi nhất” của Tổng thống Trump vào luật liên bang, qua đó bảo đảm người dân Mỹ chỉ phải trả mức giá thuốc thấp tương đương với các quốc gia khác trên thế giới.

Đồng thời, kế hoạch mở rộng quyền lựa chọn cho người tiêu dùng thông qua việc cho phép bán thêm các loại thuốc an toàn đã được kiểm chứng mà không cần đơn của bác sỹ.

Trụ cột tiếp theo của kế hoạch là việc chấm dứt hàng tỷ USD trợ cấp của ngân sách liên bang cho các tập đoàn bảo hiểm lớn. Thay vào đó, các khoản ngân sách này sẽ được chuyển trực tiếp đến những người Mỹ đủ điều kiện, cho phép họ tự do lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cá nhân và gia đình.

Chính quyền cũng khẳng định sẽ tiếp tục tài trợ cho chương trình chia sẻ chi phí y tế, đồng thời dẹp bỏ các khoản hoa hồng và lợi ích bất chính giữa các công ty quản lý phúc lợi dược phẩm và các trung gian môi giới lớn.

Về minh bạch giá cả, Kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe Vĩ đại yêu cầu mọi cơ sở y tế và hãng bảo hiểm có tiếp nhận 2 chương trình bảo hiểm Medicare hoặc Medicaid phải công khai rõ bảng giá và các khoản phí dịch vụ. Mục tiêu của biện pháp này là chấm dứt tình trạng có những hóa đơn y tế bất ngờ vốn gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Mỹ trong nhiều năm qua.

Nhà Trắng cho biết đây là chính sách nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công luận và từng được xem là giải pháp lưỡng đảng nhưng chưa bao giờ được thực thi đầy đủ cho đến nay.

Kế hoạch cũng buộc các tập đoàn bảo hiểm lớn phải chịu trách nhiệm giải trình trước công chúng thông qua việc chủ động công bố sớm về các chi tiết mức phí cũng như phạm vi bảo hiểm bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu.

Theo chính quyền Tổng thống Trump, việc minh bạch hóa này sẽ giúp người dân Mỹ đưa ra các quyết định sáng suốt khi mua bảo hiểm y tế, thay vì lệ thuộc vào một hệ thống phức tạp và thiếu rõ ràng như trước đây.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, Kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe Vĩ đại sẽ tài trợ cho chương trình giảm chi phí đồng chi trả cho các gói bảo hiểm y tế, qua đó giúp tiết kiệm cho người đóng thuế ít nhất 36 tỷ USD và giảm hơn 10% mức phí bảo hiểm của các gói Obamacare thuộc diện phổ biến nhất.

Nhà Trắng nhấn mạnh Kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe Vĩ đại của Tổng thống Trump là một chương trình toàn diện và táo bạo nhất từng được chính phủ liên bang xem xét nhằm hạ thấp chi phí y tế.

Chính quyền kêu gọi Quốc hội khẩn trương tiếp nhận và thông qua thành luật để làm giảm nhẹ gánh nặng y tế tức thời cho người dân Mỹ, đồng thời khuyến khích công chúng tìm hiểu thêm về các chi tiết tại trang mạng greathealthcare.gov./.

