Mỹ cảnh báo Iran gia tăng hoạt động nhằm vào nhân sự Mỹ

Một quan chức tình báo cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran đang gia tăng các nỗ lực nhằm vào nhân sự Mỹ, đồng thời cho biết những âm mưu gây thương vong nhằm vào công dân Mỹ được cho là đã bước vào giai đoạn chuẩn bị nâng cao. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, làm dấy lên quan ngại về tình hình an ninh khu vực.

Theo các quan chức Mỹ và một bản ghi nhớ chính thức được Axios và tờ New York Times (NYT) trích dẫn, theo bản ghi nhớ do Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton gửi Ngoại trưởng Marco Rubio, Washington đã nhận được thông tin tình báo cho thấy Iran tăng đáng kể các hoạt động nhằm vào nhân sự Mỹ. Ông Clayton nhận định những âm mưu gây thương vong nhằm vào công dân Mỹ đã tiến tới giai đoạn chuẩn bị nâng cao tại Trung Đông và một số quốc gia khác. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe cũng nhận được bản ghi nhớ này.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ giảm nhân sự tại một số cơ quan ngoại giao ở Saudi Arabia trong tuần qua, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn gia tăng. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu cùng thân nhân rời các cơ quan ngoại giao tại Saudi Arabia, đồng thời lên kế hoạch sơ tán thân nhân của nhân viên tại một số cơ quan khác trong khu vực.

Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ mở rộng các mục tiêu đáp trả nếu Mỹ và Israel nối lại chiến dịch không kích, trong đó có các căn cứ quân sự, cơ sở năng lượng, đường ống dẫn khí đốt, sân bay và một số hạ tầng dân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư. Những cảnh báo của Tehran được đưa ra cả công khai và qua các kênh ngoại giao, trong bối cảnh nguy cơ xung đột tái diễn gia tăng. Một số nghị sĩ Iran còn kêu gọi xem xét các biện pháp răn đe mạnh hơn, bao gồm khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân và đình chỉ hợp tác với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu Mỹ tấn công. Đây là những đề xuất được truyền thông dẫn lại, chưa đồng nghĩa với quyết định chính thức của chính quyền Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo các cuộc tấn công mới có thể đe dọa tính mạng dân thường, an ninh của các quốc gia trong khu vực và kinh tế toàn cầu. Trong bài viết đăng trên Financial Times ngày ông đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán nếu Washington thể hiện cam kết thực chất đối với một giải pháp lâu dài.

Giới quan sát nhận định những tuyên bố cứng rắn từ các bên tiếp tục làm gia tăng bất ổn, đặc biệt đối với an ninh năng lượng và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thương mại dầu mỏ toàn cầu.

Lê Hà.