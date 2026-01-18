Mỹ: Căng thẳng tại bang Minnesota gia tăng, Lầu Năm Góc chuẩn bị phương án triển khai binh sĩ

Tờ Washington Post ngày 18/1 đăng tải thông tin cho biết, Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ đang tại ngũ chuẩn bị cho khả năng được triển khai tới bang Minnesota, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch trục xuất người nhập cư của chính phủ tiếp tục leo thang.

Tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc chuẩn bị phương án triển khai khoảng 1.500 binh sĩ tới bang Minnesota. Ảnh: Al Arabiya.

Theo Washington Post, các binh sĩ được đặt trong tình trạng “sẵn sàng triển khai” thuộc hai tiểu đoàn bộ binh của Lục quân Mỹ, trực thuộc Sư đoàn Đổ bộ đường không số 11, có căn cứ tại bang Alaska. Hiện Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức trước các yêu cầu xác nhận từ truyền thông.

Trước đó, giới chức bang Minnesota cũng đã huy động Vệ binh Quốc gia ở trạng thái sẵn sàng hỗ trợ an ninh, song nhấn mạnh ưu tiên là bảo vệ an toàn công cộng và quyền biểu tình ôn hòa.

Căng thẳng tại Minnesota, đặc biệt là ở thành phố Minneapolis – đô thị đông dân nhất bang – bùng phát mạnh sau vụ việc một đặc vụ của Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết bà Renee Good, 37 tuổi, vào ngày 7/1. Vụ việc đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình phản đối ICE không chỉ tại bang Minnesota mà còn lan sang nhiều thành phố lớn khác của Mỹ.

Làn sóng biểu tình phản đối Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ bùng phát tại bang Minnesota và lan sang nhiều thành phố lớn khác. Ảnh: AP.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo, có thể viện dẫn Đạo luật Nổi dậy để triển khai lực lượng quân đội nếu chính quyền bang không kiểm soát được các cuộc biểu tình mà ông cho là nhắm vào các nhân viên thực thi luật nhập cư.

Theo giới phân tích, việc Lầu Năm Góc chuẩn bị lực lượng trong bối cảnh biểu tình liên quan đến nhập cư tiếp tục diễn biến phức tạp cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng giữa chính quyền liên bang và các địa phương do Đảng Dân chủ lãnh đạo, đồng thời làm dấy lên tranh luận mới về việc sử dụng quân đội trong các vấn đề an ninh nội địa tại Mỹ.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters.