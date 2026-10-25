Mùa thu miền Bắc năm nay nóng kỷ lục

Bắc Bộ ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục do El Nino; dự báo mùa đông năm nay sẽ ấm hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C.

Dù đã bước sang cuối tháng 10, thời tiết tại khu vực miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nắng gắt và oi nóng, nhiều nơi thậm chí ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong hàng chục năm qua. Trên các tuyến phố ở Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành phố phía bắc, áo cộc tay và trang phục chống nắng mùa hè vẫn là hình ảnh quen thuộc do người dân chưa cảm nhận được tiết trời se lạnh đặc trưng của mùa thu.

Theo thống kê, từ tháng 9 đến nay, miền Bắc đã ghi nhận 55 giá trị kỷ lục về nhiệt độ; điển hình như tại trạm Yên Châu (Sơn La) và trạm Mường Tè (Lai Châu), đầu tháng 10 vừa qua vẫn xuất hiện nắng nóng gay gắt từ 38 đến 38,3 độ C, vượt giá trị kỷ lục cũ gần 1 độ C.

Nền nhiệt trung bình toàn khu vực cao hơn hẳn mọi năm do không khí lạnh xuất hiện ít và hoạt động yếu, trong đó hai đợt không khí lạnh vào ngày 10/9 và 4/10 chỉ làm nhiệt độ giảm nhẹ.

Lý giải về hiện tượng thời tiết bất thường này, ông Nguyễn Văn Hưởng, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tạo ra khối không khí ổn định bao trùm Bắc Bộ, khiến trời nắng nhiều hơn, đồng thời ngăn cản không khí lạnh dịch chuyển xuống phía nam.

Hiện nay, nhiệt độ mặt nước biển ở vùng Nino 3.4 đã tăng tới 2,4 độ C, dấu hiệu cho thấy El Nino đang tiến tới cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950 và dự báo kéo dài đến tháng 3 năm sau, khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục cao hơn bình thường.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, mùa đông năm nay sẽ ấm hơn với nền nhiệt ở Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C, các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện muộn và ít hơn. Tuy nhiên, mùa đông ấm không đồng nghĩa với việc không xảy ra rét đậm, rét hại, do đó các địa phương và người dân, đặc biệt là khu vực vùng núi cao, cần theo dõi sát dự báo để chủ động bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.

Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ, còn các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 tới.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/mua-thu-mien-bac-nam-nay-nong-ky-luc-100261023200840052.htm