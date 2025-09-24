MTTQ phường Nam Sầm Sơn cụ thể hóa các chương trình hành động, góp sức xây dựng đô thị du lịch hấp dẫn, thân thiện

Ngày 24/9, Ủy ban MTTQ phường Nam Sầm Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.

Phường Nam Sầm Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã, phường: Quảng Vinh, Đại Hùng, Quảng Minh thuộc TP Sầm Sơn và xã Quảng Giao thuộc huyện Quảng Xương trước đây.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ phường Nam Sầm Sơn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

MTTQ phường đã cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thành những việc làm cụ thể ở cộng đồng khu dân cư. Các mô hình “Khu dân cư ứng xử văn minh”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, khu dân cư tự quản về môi trường... được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo. Đáng chú ý, MTTQ phường đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 49 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Vai trò và vị thế của MTTQ phường ngày càng được khẳng định, thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền.

Trên cơ sở đánh giá lại những kết quả đạt được, nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ phường thời gian qua, Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm góp phần xây dựng phường Nam Sầm Sơn từng bước trở thành đô thị du lịch hấp dẫn, thân thiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, chúc mừng những kết quả MTTQ phường Nam Sầm Sơn đã đạt được; đồng thời đề nghị MTTQ phường tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; quan tâm thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư...

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử 57 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ phường Nam Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030, cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hoà