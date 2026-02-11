Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Một số quy định về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Mai Huyền
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời góp phần củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc nắm vững các quy định về nguyên tắc bầu cử, độ tuổi bầu cử và ứng cử theo Luật Bầu cử năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 là cơ sở để mỗi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Một số quy định về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời góp phần củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc nắm vững các quy định về nguyên tắc bầu cử, độ tuổi bầu cử và ứng cử theo Luật Bầu cử năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 là cơ sở để mỗi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Một số quy định về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Một số quy định về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Mai Huyền

Từ khóa:

#Bầu cử #Quy định #Nhân dân #Đại biểu quốc hội #Nhiệm kỳ #Nhà nước pháp quyền #Trách nhiệm #Hoàn thiện #Triển khai #Pháp luật

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới ngày 15/3/2026 - mốc son quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp đang được triển khai quyết liệt và đồng bộ trên khắp cả nước. Với mục tiêu đảm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh