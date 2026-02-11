Một số quy định về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời góp phần củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc nắm vững các quy định về nguyên tắc bầu cử, độ tuổi bầu cử và ứng cử theo Luật Bầu cử năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 là cơ sở để mỗi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Mai Huyền