Mở cửa "nghĩa địa” CO2 thương mại đầu tiên trên thế giới

Northern Lights, liên minh điều hành dự án lưu trữ carbon thương mại đầu tiên trên thế giới, đã chính thức bắt đầu hoạt động tại Na Uy, với đợt “tiêm” CO2 đầu tiên vào đáy Biển Bắc.

Dự án lưu trữ carbon thương mại đầu tiên trên thế giới. (Nguồn: Carbon Herald)

Dự án do các tập đoàn lớn trong ngành dầu khí như Equinor, Shell và TotalEnergies dẫn đầu, có mục tiêu thu giữ, vận chuyển và chôn lấp CO2 từ các nhà máy công nghiệp trên khắp châu Âu nhằm ngăn khí thải này thoát ra khí quyển và góp phần chống biến đổi khí hậu.

Theo Giám đốc điều hành Tim Heijn của Northern Lights, công ty đã thành công trong việc tiêm và lưu trữ an toàn lượng CO2 đầu tiên vào bể chứa.

Hiện tại, các tàu, cơ sở vật chất và giếng khoan của dự án đã đi vào hoạt động ổn định.

Cụ thể, sau khi được thu giữ, CO2 sẽ được hóa lỏng, vận chuyển bằng tàu đến nhà ga Oygarden gần Bergen, bờ biển phía Tây Na Uy. Tại đây, khí sẽ được chuyển vào các bồn chứa lớn rồi bơm qua một đường ống dài 110km xuống đáy biển, ở độ sâu khoảng 2,6km, để lưu trữ vĩnh viễn dưới lòng đại dương.

Công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) đã được công nhận là một công cụ hiệu quả trong việc chống biến đổi khí hậu, đặc biệt quan trọng trong việc giảm khí thải CO2 từ các ngành công nghiệp khó khử carbon như ximăng và thép.

Lượng CO2 đầu tiên được tiêm vào bể chứa của Northern Lights có nguồn gốc từ nhà máy xi măng Heidelberg Materials của Đức, đặt tại Brevik, Đông Nam Na Uy.

Tuy nhiên, công nghệ CCS vẫn còn tiềm năng phức tạp và đòi hỏi chi phí lớn. Hiện tại, nếu không có sự hỗ trợ tài chính, các ngành công nghiệp vẫn ưu tiên mua tín chỉ carbon trên thị trường carbon châu Âu hơn là đầu tư vào quá trình thu giữ, vận chuyển và lưu trữ CO2.

Tính đến nay, Northern Lights đã ký hợp đồng thương mại với 3 khách hàng tại châu Âu, bao gồm nhà máy amoniac Yara của Hà Lan, 2 nhà máy nhiên liệu sinh học của Orsted tại Đan Mạch và nhà máy điện nhiệt Stockholm Exergi của Thụy Điển.

Nhờ nguồn tài chính chủ yếu từ Chính phủ Na Uy, dự án có khả năng lưu trữ tới 1,5 triệu tấn CO2 mỗi năm và dự kiến sẽ mở rộng quy mô lên đến 5 triệu tấn mỗi năm vào cuối thập kỷ này./.

Theo TTXVN